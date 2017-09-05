رغم الحصار وتطاول إعلام دول الحصار على بلاده وسعي الدول الأربع لسحب ملف تنظيم قطر لمونديال 2022، أعرب الإعلامي القطري ومقدم البرامج في شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، محمد سعدون الكواري، التوفيق للمنتخب السعودي في مهمته التي يخوضها مساء اليوم الثلاثاء ضد المنتخب الياباني، في المباراة الحاسمة التي يستضيفها ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة في الجولة العاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال “الكواري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تايلاند كثر الله خيرها ما قصرت… الدور على الجار لحسم الأمور بيده في جدة… كل التوفيق إن شاء الله ونشوفكم في روسيا”.

تايلند كثر الله خيرها ما قصرت .. الدور على الجار لحسم الأمور بيده في جدة .. كل التوفيق إن شاء الله و نشوفكم في روسيا ✌🏽️ — محمد سعدون الكواري (@Ms3don) September 5, 2017

وجاء ذلك بعد نهاية مباراة تايلند وأستراليا التي كان السعوديون يترقبونها فيما لو سجلت أستراليا، المنافس المباشر للسعودية على التأهل، أهدافاً كثيرة في شباك تايلاند ما يعزز فارق الأهداف بينهما، وحظيت تلك الكلمات بوابل من الإعجاب والإشادة في موقع التواصل الاجتماعي.

وأصبح المنتخب السعودي قادراً على التأهل لكأس العالم بعد تلك النتيجة، شريطة الفوز بأي نتيجة على اليابان، باعتبار أن فارق الأهداف يصبّ في صالحها على حساب أستراليا، خاصة أن الفوز على اليابان سيجعل السعودية تتساوى برصيد النقاط مع أستراليا (19 نقطة) وبالتالي تحتل السعودية المركز الثاني المؤهل للمونديال.

وقدم منتخب تايلاند مباراة قوية جداً، لكن أصحاب الأرض خطفوا الانتصار بشق الأنفس 2-1 ولم ينجح الأستراليون بالفوز بفارق كبير من الأهداف، لينتظر الأسترالي ما ستسفر عنه موقعة السعودية ضد اليابان، والتي سيكون بعدها مرشحاً إما للتأهل في حال تعثّر السعودية أو خوض ملحق فاصل إن فازت السعودية على اليابان.