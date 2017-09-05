ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي بان كوريا الشمالية لن تنسى ما جرى مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، محذرا من وقوع كارثة عالمية بسبب الازمة مع كوريا.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي عقد على هامش قمة “بريكس” بالعاصمة الصينية بكين ، إن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيكون “غير مفيد وغير فاعل”.

وتابع: “في كوريا الشمالية سيأكلون العشب ولن يتخلوا عن النووي ما لم يشعروا بالأمان”.

واعتبر الرئيس الروسي أن تصعيد الوضع العسكري (في شبه الجزيرة الكورية) قد يؤدي إلى كارثة في العالم كله، “لذا لا طريق لحل الأزمة الكورية إلا الطريق السلمي الدبلوماسي”.

وقارن بوتين بين الأزمة في كوريا والوضع في العراق عام 2003 عندما اجتاحت بريطانيا والولايات المتحدة البلاد بدعوى تطوير بغداد للسلاح النووي.

وقال في ذلك “امتنع صدام حسين عن إنتاج السلاح الكيماوي لكنه قُتل هو وأقاربه ودمرت العراق بحجة إنتاج السلاح الكيماوي .. وكوريا الشمالية لم تنس ذلك”.