وجهت الكاتبة الكويتية، روان بن حسين انتقادا لاذعا للفنان السعودي بعد مشاركته في الأغنية المسيئة لقطر، مذكرة إياه بأغنية “أحبك يا ”، مشددة على أن احترامها له انتهى.

 

وقالت “بن حسين” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” ردا على تغريدة عبد المجيد عبد الله الذي نشر فيها فيديو الاغنية:” كنت احترمك صراحة! نسينا احبك يا قطر؟ اذا ما كان لك موقف حيادي لا توقّف ضد احد! خليجنا واحد ومردها بترجع العلاقات والاخوان لابد يتراضون”.

 

وشارك في أداء الأغنية عدد من نجوم الخليج والفنانين العرب، وهم بحسب ظهورهم المتتابع في الأغنية رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده.

 

والأغنية من كلمات الكاتب السعودي تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

 

وكان عبد المجيد عبد الله قدم خلال اشتراكه في مهرجان الدوحة الخامس هدية لقطر وأميرها بعنوان: والله احبك يا قطر.

 