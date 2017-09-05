وجهت الكاتبة الكويتية، روان بن حسين انتقادا لاذعا للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله بعد مشاركته في الأغنية المسيئة لقطر، مذكرة إياه بأغنية “أحبك يا قطر”، مشددة على أن احترامها له انتهى.

وقالت “بن حسين” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على تغريدة عبد المجيد عبد الله الذي نشر فيها فيديو الاغنية:” كنت احترمك صراحة! نسينا احبك يا قطر؟ اذا ما كان لك موقف حيادي لا توقّف ضد احد! خليجنا واحد ومردها بترجع العلاقات والاخوان لابد يتراضون”.

كنت احترمك صراحة! نسينا احبك ياقطر؟ اذا ما كان لك موقف حيادي لا توقّف ضد احد! خليجنا واحد ومردها بترجع العلاقات والاخوان لابد يتراضون😆 — روان بن حسين (@rbinhussain) September 4, 2017

وشارك في أداء الأغنية عدد من نجوم الخليج والفنانين العرب، وهم بحسب ظهورهم المتتابع في الأغنية رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده.

والأغنية من كلمات الكاتب السعودي تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكان عبد المجيد عبد الله قدم خلال اشتراكه في مهرجان الدوحة الخامس هدية لقطر وأميرها بعنوان: والله احبك يا قطر.