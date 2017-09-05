أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الثلاثاء، أنه “لا ضير إذا استمرت أزمة قطر عامين آخرين”، مؤكداً أن “الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه”.

وقال الجبير، للصحافيين في مقر السفارة السعودية بلندن، إن ” بريطانيا وقفت على الحياد في أزمة قطر ولم تساند موقف الدوحة.

كما أوضح أن “الحرب في اليمن لم نخترها بل فرضت علينا”، مشيراً إلى أنه “يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته”.

وأضاف الجبير أن ” إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية”. كما رأى أن “تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب مثيرة للسخرية”.

ولفت الوزير السعودي إلى أنه “إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بـالسعودية عليها وقف الإرهاب والتدخلات”، مشيراً إلى أن “قياديين في القاعدة في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في السعودية”.

وشدد الجبير على أنه “لا نرى أي جدية من إيران في الحوار والتعاون الدبلوماسي”.