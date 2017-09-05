شن الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي هجوما حاد على دول الحصار مع قطر، واصفا وصولهم لحد إطلاق الأغاني لمهاجمة قطر وحكامها بـ”القذارة”، مؤكدا بأن هذه العقول لا تفقه إلا النعرات والمراهقات والفجر في الخصومة، وذلك على إثر إطلاق أغنية من إنتاج قناة “روتانا” بعنوان: “علم قطر” وبمشاركة فنانين سعوديين استهدفت الإساءة للدوحة.

وقال “البوسعيدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وأدخلوا الفن كذلك في قذارةصراعاتهم مع #قطر رباه ارحمنا من عقول لاتفقه إلاالنعرات والمراهقات وفجور خصام ساقط أصبح مخجل حتى أمام أطفالنا كفاكم”.

وأدخلوا الفن كذلك في قذارةصراعاتهم مع #قطر

رباه ارحمنا من عقول لاتفقه إلاالنعرات والمراهقات وفجور خصام ساقط أصبح مخجل حتى أمام أطفالنا

كفاكم pic.twitter.com/jRBbkrS4I4 — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) September 5, 2017

وشارك في أداء الأغنية عدد من نجوم الخليج والفنانين العرب، وهم بحسب ظهورهم المتتابع في الأغنية رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده.

والأغنية من كلمات الكاتب السعودي تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.