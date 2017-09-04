كشف المعارض السعودي المعروف، الدكتور محمد المسعري عن اعتقال أمير سعودي، وهو ما وصفه بتطور “في غاية الخطورة”.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال المسعري الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن منذ مطلع التسعينات إن الأمير السعودي الذي تم اعتقاله هو فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وهو أمير منطقة الرياض، ومقرب من ولي العهد السابق محمد بن نايف.

تطورات في غاية الخطورة؟! pic.twitter.com/MR3S0oIPEl — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) ٤ سبتمبر، ٢٠١٧

ولم ترد أية معلومات أخرى حول القضية من مصادر أخرى، إن كانت رسمية أم شعبية.

فيما قال ناشطون، إن المعلومات التي نشرها المسعري، غير صحيحة، إذ أن الأمير فيصل بن بندر، حضر معايدة الأمراء للملك سلمان بن عبد العزيز.

معايدة سمو الأمير: فيصل بن بندر بن عبدالعزيز “أمير منطقة الرياض” اليوم في مقر الإمارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك . pic.twitter.com/d4VC1HM8Ky — ناصر القطامي (@nasseralqtami) ١ سبتمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن الأمير فيصل بن بندر، هو أمير منطقة الرياض، وعضو هيئة البيعة التي تعنى باختيار الملك وولي العهد وتنظيم انتقال السلطة.