زعم مستشار ولي عهد بأن هي “إسبارطة” العرب التي هزمت بقوتها الشجاعة القليلة الإمبراطورية الفارسية، وذلك ردا على أمين عام مصلحة تشخيص النظام الذي هدد أبو ظبي باعتبارها “برجا من ورق”.

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الم يسمع هذا المسؤول الإيراني المغرور ان الإمارات هي إسبارطه العرب إي القوة العسكرية الشجاعة القليلة العدد التي هزمت الإمبراطورية الفارسية”.

 

من جانبهم، سخر المغردون من تدوينة مستشار ولي عهد أبو ظبي، مطالبين إياه بالرد الفعلي على بدلا من “الفلسفة”، أو مسح التغريدة باعتبارها تدل على جهله مؤكدين بأنه لم يحارب الفرس إلا العمانيين مع صحابة رسول الله، وان إسبارطة لم تتحالف مع الشيطان لقتل بني جلدتهم.

 

وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد شن هجوما حادا على الأمارات منتقدا تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لوصفه “إيران” بالدولة الاستعمارية على غرار تركيا لدورهما في .

 

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”إن الإمارات برج من ورق، ينهار حتى بدون صواريخ”.

 