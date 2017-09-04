زعم مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله بأن الإمارات هي “إسبارطة” العرب التي هزمت بقوتها الشجاعة القليلة الإمبراطورية الفارسية، وذلك ردا على أمين عام مصلحة تشخيص النظام الذي هدد أبو ظبي باعتبارها “برجا من ورق”.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الم يسمع هذا المسؤول الإيراني المغرور ان الإمارات هي إسبارطه العرب إي القوة العسكرية الشجاعة القليلة العدد التي هزمت الإمبراطورية الفارسية”.

الم يسمع هذا المسؤول الإيراني المغرور ان الإمارات هي إسبارطه العرب إي القوة العسكرية الشجاعة القليلة العدد التي هزمت الإمبراطورية الفارسية https://t.co/4JGCCv1dAT — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 3, 2017

من جانبهم، سخر المغردون من تدوينة مستشار ولي عهد أبو ظبي، مطالبين إياه بالرد الفعلي على إيران بدلا من “الفلسفة”، أو مسح التغريدة باعتبارها تدل على جهله مؤكدين بأنه لم يحارب الفرس إلا العمانيين مع صحابة رسول الله، وان إسبارطة لم تتحالف مع الشيطان لقتل بني جلدتهم.

معلوم للجميع هزيمة الفرس كانت بواسطة العمانيين و بواسطة صحابة رسول الله عليهم رضوان الله أجمعين

إسبارطة لم تتحالف مع الشيطان لقتل بنى جلدتهم — حافظ الطائى (@eltaai) September 4, 2017

امسح التغريده ابرك لك .. وصفك ماش .. — علي بن أحمد (@Ali_111121) September 4, 2017

اسبرطة الروم اتجهت لتدمير فارس لتثبت زعامتها للرومان واسبرطة الصغيرة اتجهت لتدمير قومها لتثبت زعامتها عليهم فشتان بين الاسبارطتين — Fayez albashere (@Fayezalbashere) September 3, 2017

ردوا عليهم بصاروخ بدل الفلسفة — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) September 3, 2017

متى هزمتها !!؟ لم يهزم الفرس الا عمان حتى هذا بتسرقوه — Amooooool❤️ (@AmalMus44) September 4, 2017

في 3 جزر اماراتية محتلتها ايران اذا في من ولد زايد رجال خل يضرب عليهم طلقة — Abdalrahman (@ar14359) September 3, 2017

صج اللي اختشموا ماتوا … انتوا مافي وجوهكم حيا .. وجوهكم مغسولة في ………… — mohd alharami (@qtrsaddd) September 3, 2017

لا تلعب بالنار مع الكبار وهلم في باراتك ومراقصك — Fawasel ALkalam (@Faha45) September 4, 2017

وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد شن هجوما حادا على الأمارات منتقدا تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لوصفه “إيران” بالدولة الاستعمارية على غرار تركيا لدورهما في سوريا.

وقال محسن رضائي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”إن الإمارات برج من ورق، ينهار حتى بدون صواريخ”.