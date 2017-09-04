أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على أن السعودية وحدها تمويل إجراءات معالجة الأمراض والجوع الذي يعصف في اليمن حيث تقود المملكة حملة عسكرية منذ عامين ونصف العام.

ووصفت “رويترز” تعليقات ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالمباشرة والتي جاءت على غير العادة بالنسبة لمسؤول بالمنظمة الدولية في انتقاد طرف في أحد الصراعات.

ودعا “بيسلي” إلى إنهاء الحملة العسكرية للتحالف واتهمه بإعاقة عمليات تقديم المساعدات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ نهاية شهر مارس/آذار عام 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح، بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي الذي يتهم الحوثيين بالانقلاب على السلطة بقوة السلاح.