أكد الأكاديمي السعودي المعارض الدكتور حزام الحزام، أن هناك ترتيبات لثورة مفاجئة في الإمارات لإسقاط أركان الحكم الحالي وتعيين من هو أجدر خلفا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومواليه.

وقال “الحزام” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”هناك ترتيب لثوره مفاجئه في الامارات ،، تسقط اركان الحكم فيها وتعيين من هو أجدر ،، والأقرب اما هزاع بن زايد او زايد بن حمدان”.

هناك ترتيب لثوره مفاجئه في الامارات ،، تسقط اركان الحكم فيها وتعيين من هو أجدر ،، والأقرب اما هزاع بن زايد او زايد بن حمدان — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) September 3, 2017

وأكد على أنه ” بعد محاوله اغتيال زايد بن حمدان في اليمن اصبح والده حمدان بن زايد والذي يعتبر الرمز الاول في الامارات يحظى بتأييد شعبي كبير جدا الأقرب”.

ولكن بعد محاوله اغتيال زايد بن حمدان في اليمن اصبح والده حمدان بن زايد والذي يعتبر الرمز الاول في الامارات يحظى بتأييد شعبي كبير جدا الأقرب — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) September 3, 2017

واوضح “الحزام” بأنه “سوف نقوم بمساعده الشعب الاماراتي في تحقيق غايته قدر المستطاع من خلال إسقاط محمد زايد وزمرته الدحلانيه ،، وتعيين من يرأف بحال الشعب المظلوم”.

سوف نقوم بمساعده الشعب الاماراتي في تحقيق غايته قدر المستطاع من خلال إسقاط محمد زايد وزمرته الدحلانيه ،، وتعيين من يرأف بحال الشعب المظلوم — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) September 3, 2017

كما اكد”الحزام” على أن “انقلاب المملكه على ابوظبي اصبح وشيك ،، مسأله وقت .. #مفضله”.