أكد الأكاديمي السعودي المعارض الدكتور حزام الحزام، أن هناك ترتيبات لثورة مفاجئة في لإسقاط أركان الحكم الحالي وتعيين من هو أجدر خلفا لولي عهد ومواليه.

 

وقال “الحزام” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”هناك ترتيب لثوره مفاجئه في ،، تسقط اركان الحكم فيها وتعيين من هو أجدر ،، والأقرب اما هزاع بن زايد او زايد بن حمدان”.

 

وأكد على أنه ” بعد محاوله اغتيال زايد بن حمدان في اليمن اصبح والده حمدان بن زايد والذي يعتبر الرمز الاول في الامارات يحظى بتأييد شعبي كبير جدا الأقرب”.

 

واوضح “الحزام” بأنه “سوف نقوم بمساعده الشعب الاماراتي في تحقيق غايته قدر المستطاع من خلال إسقاط محمد زايد وزمرته الدحلانيه ،، وتعيين من يرأف بحال الشعب المظلوم”.

 

كما اكد”الحزام” على أن “ المملكه على ابوظبي اصبح وشيك ،، مسأله وقت .. #مفضله”.

 