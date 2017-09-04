جدد الكاتب الصحفي السعودي والمقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ، معايرته للكويت لعدم قطعها علاقاتها مع والإنحياز لموقف ، مذكرا إياها بدفاع عنها في حرب الخليج.

 

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”ماذا لو ان المملكة اتخذت قرارا حياديا تجاه أزمة والكويت ونادت بالحوار أتراها ستعود لاهلها؟.. الرجال مواقف يا أهل ”.

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا على “آل الشيخ” بسبب تغريدته، مؤكدين بأنه لولا استضافة الكويت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لما قام للمملكة قائمة، مشيرين إلى أن امثاله لا قيمة لهم مشددين على عمق العلاقات السعودية الكويتية.

وسبق لمحمد آل الشيخ  أن هاجم ودولة الكويت على اعتبارهما لا تؤيدان الرياض وأبو ظبي في مقاطعة قطر.

 

وقال في تدوينة له عبر حسابه بتويتر شهر حزيران/يونيو الماضي: “” الكويت ما تبينا الا وقت الازمات اما الرخا فهم في غنى عنا .. وعمان شريك نائم دائما ..لذلك لا حل الا اتحاد الدول الثلاث اتحادا كونفيراليا “.