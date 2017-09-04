جدد الكاتب الصحفي السعودي والمقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ، معايرته للكويت لعدم قطعها علاقاتها مع قطر والإنحياز لموقف دول الحصار، مذكرا إياها بدفاع السعودية عنها في حرب الخليج.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ماذا لو ان المملكة اتخذت قرارا حياديا تجاه أزمة العراق والكويت ونادت بالحوار أتراها ستعود الكويت لاهلها؟.. الرجال مواقف يا أهل الكويت”.

ماذا لو ان المملكة اتخذت قرارا حياديا تجاه أزمة العراق والكويت ونادت بالحوار أتراها ستعود الكويت لاهلها؟.. الرجال مواقف يا أهل الكويت.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) September 4, 2017

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا على “آل الشيخ” بسبب تغريدته، مؤكدين بأنه لولا استضافة الكويت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لما قام للمملكة قائمة، مشيرين إلى أن امثاله لا قيمة لهم مشددين على عمق العلاقات السعودية الكويتية.

ماذا لو لم تقم الكويت بإستضافة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

لمدة 10 أعوام ومن ثم تجهيزه

هل كانت قامت المملكة ؟ — جراح جدعان اللغيصم (@JARAHALJADAN) September 4, 2017

شتان بين الفرض والواجب وهذا ما تعلمناه من اسرة الصباح والتاريخ الكويتي وأمثالك باختصار لا قيمة لهم حتى نجادلهم وستبقى السعودية قلب الخليج — د.خديجة أشكناني (@dr_khadigah) September 4, 2017

أخ محمد أذكرك بشيء

أنت حاليا متنعم ببراد المكيف

في الرياض

وفيه جنود من الكويت

يحمونك بالحد الجنوبي .

الرجال مواقف يا محمد ولا لا ؟! — داهم القحطاني (@dahemq) September 4, 2017

لو لا موقف الكويت وتحهيزها عبدالعزيز لما قامت مملكه ال سعود ، ولو لا قطر واستبسالها في الدفاع عن الخفجي لا شاهدنا صدام في المنطقه الشرقيه pic.twitter.com/dAGMQcWeHF — ابوخالد (@oray999) September 4, 2017

ماذا لواتخذت الكويت قراراحياديا عندماجاءالملك عبدالعزيز وأبوه رحمهما الله

مابين #الكويت و #السعودية

مصير مشترك لايفقهه تفكيرك

أكبر مماتغردبه — م. محمد البناق (@ALBANNAQ_M) September 4, 2017

الفضل الاول للكويت اذا تفهم .. بس شكلكم تدرسون التاريخ غلط .. بغير السؤال لك .. ماذا لو لم تستقبل الكويت ال سعود ؟؟ ووقفوا ع الحياد ؟؟ — م . حمود المطيري (@BoSoud75) September 4, 2017

وسبق لمحمد آل الشيخ أن هاجم سلطنة عمان ودولة الكويت على اعتبارهما لا تؤيدان الرياض وأبو ظبي في مقاطعة قطر.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بتويتر شهر حزيران/يونيو الماضي: “” الكويت ما تبينا الا وقت الازمات اما الرخا فهم في غنى عنا .. وعمان شريك نائم دائما ..لذلك لا حل الا اتحاد الدول الثلاث اتحادا كونفيراليا “.