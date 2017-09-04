أعلنت الفنانة اللبنانية أمل حجازي اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، مؤكدةً أنّ هذا القرار كان في يوم عرفة، فيما تناقل مستخدمون لمواقع التواصل الإجتماعيّ صوراً للفنانة بالحجاب، معبّرين عن سعادتهم بقرارها.

وكتبت حجازي، الإثنين، عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، تدوينةً قالت فيها إنها لم تكن تمتهن الفن؛ بل إنه كان مجرد هواية.

وأوضحت المغنية، من خلال التدوينة ذاتها، أنها كانت تعيش في صراع بين الفن والدين، وأنها كانت تطلب الهداية بشكل مستمر.

وقالت أمل حجازي إنها لا تنتقص من الفن الذي يضم فنانين محترمين، إلا أنها تشعر بالسعادة أكثر في الطريق الذي اختارته. وأشارت أمل إلى أنها ستظهر بشكل مختلف.

وكانت آخر صورة تتقاسمها أمل حجازي مع متابعيها عبر فيسبوك، صورة لها تمنَّت لهم من خلال تعليق عليها يوماً سعيداً. وأظهرت الصورة المنشورة في أغسطس/آب 2017 المغنية دون حجاب.

وفي حين اكتفت الفنانة بالتدوينة، نشر عدد من مستخدمي فيسبوك صوراً لها بالحجاب.

وكانت آخر أغنية أصدرتها أمل حجازي، قبل سنة، هي “كذبة كبيرة”، من كلمات مارسيل مدور، وألحان أاوميت سايان، وتوزيع إيتكن كورت وناصر الأسعد.