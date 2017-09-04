كشف الكاتب الصحفي العراقي، بأن الكاتب الكويتي قد تلقى هدية مقدارها مليون ريال من الديوان الملكي السعودي، في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

 

وقال “البصري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”  فؤاد الهاشم الذي يدعو لإنقلاب يطيح بالشيخ تميم في سبق له أن تلقى قبل فترة هدية مليون ريال سعودي من الديوان الملكي أيام الراحل عبدالله..”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “أقسم بالله العظيم بأن فؤاد الهاشم هو الذي قال لي شخصيا بأنه إستلم مليون ريال سعودي كهدية من الديوان الملكي السعودي والله على ما أقول شهيد”.

 

وأوضح قائلا: “ليس لي أي خلاف شخصي مع الأستاذ فؤاد الهاشم مطلقا بل إنه كان صديقي ولا مصلحة لي في الإساءة له أو التجني عليه؟ لا أقول سوى الحقائق الثابتة”.

 

يشار إلى أن فؤاد الهاشم من أكثر الكتاب الكويتيين المحرضين على قلب نظام الحكم في قطر وتعيين الشيخ عبد الله علي آل ثاني المقرب من بديلا للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”:” سوف ازور قطر والتقى بأهلها واتجول بشوارعها بعد زوال الغمة وعودة الشيخ عبدالله بن على حفظه الله منصورا من الله وناصرا لشعبه! هكذا علمنا التاريخ”.