كشف الكاتب الصحفي العراقي، داوود البصري بأن الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم قد تلقى هدية مقدارها مليون ريال من الديوان الملكي السعودي، في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وقال “البصري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” فؤاد الهاشم الذي يدعو لإنقلاب يطيح بالشيخ تميم في قطر سبق له أن تلقى قبل فترة هدية مليون ريال سعودي من الديوان الملكي أيام الراحل عبدالله..”.

فؤاد الهاشم الذي يدعو لإنقلاب يطيح بالشيخ تميم في قطر سبق له أن تلقى قبل فترة هدية مليون ريال سعودي من الديوان الملكي أيام الراحل عبدالله.. — داود البصري (@dawoodalbasri) September 3, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “أقسم بالله العظيم بأن فؤاد الهاشم هو الذي قال لي شخصيا بأنه إستلم مليون ريال سعودي كهدية من الديوان الملكي السعودي والله على ما أقول شهيد”.

أقسم بالله العظيم بأن فؤاد الهاشم هو الذي قال لي شخصيا بأنه إستلم مليون ريال سعودي كهدية من الديوان الملكي السعودي والله على ما أقول شهيد.. — داود البصري (@dawoodalbasri) September 3, 2017

وأوضح قائلا: “ليس لي أي خلاف شخصي مع الأستاذ فؤاد الهاشم مطلقا بل إنه كان صديقي ولا مصلحة لي في الإساءة له أو التجني عليه؟ لا أقول سوى الحقائق الثابتة”.

ليس لي أي خلاف شخصي مع الأستاذ فؤاد الهاشم مطلقا بل إنه كان صديقي ولا مصلحة لي في الإساءة له أو التجني عليه؟

لا أقول سوى الحقائق الثابتة.. — داود البصري (@dawoodalbasri) September 3, 2017

يشار إلى أن فؤاد الهاشم من أكثر الكتاب الكويتيين المحرضين على قلب نظام الحكم في قطر وتعيين الشيخ عبد الله علي آل ثاني المقرب من السعودية بديلا للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”:” سوف ازور قطر والتقى بأهلها واتجول بشوارعها بعد زوال الغمة وعودة الشيخ عبدالله بن على حفظه الله منصورا من الله وناصرا لشعبه! هكذا علمنا التاريخ”.