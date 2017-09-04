تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لطفلة سورية قام والدها وزوجته بتعذيبها لأنها لم تأت بإيراد كبير من التسول.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام والد الطفلة وزوجته بتقييد أرجل الطفلة بواسطة سلسلة حديدية في حين قاموا بربط يديها بقفل حديدي أدى حبس إلى الدماء في يديها.

ووفقا للناشطين، فإن من حضر لإنقاذها هم أخوالها الذين أبلغوا الشرطة التي قامت باعتقال والدها وزوجته.