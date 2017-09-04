تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو صادم لرجل مصري مقيم بالسعودية وهو يعنف طفله في أحد المجمعات التجارية في مدينة الخبر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطفل الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره وهو يصيح باكياً، فيقوم والده بضربه بقسوة بواسطة عربة الأطفال ثم يرفعه ويتابع طريقه دون أن يتدخل أحد من الموجودين.

الله ينتقم منه هذا ماعنده قلب؟

مايخاف ربه؟

كيف تجرأ يسوي كذا في بلدنا وفي مكان عام .. لازم يتعاقب وينجر على وجهه بالسجن@kabalkhail22 pic.twitter.com/B81NvEaENQ — ياسر الفيصل. (@YSalfaisal) September 3, 2017

ومع تداول المقطع بصورة كثيفة عبر مواقع التواصل اضطر المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل للتدخل متوعدا بتطبيق القواعد القانونية في حق والد الطفل مناشدا أي شخص لديه معلومات حول الاب بأن يمده بها.

وقال “أبا الخيل” في تدوينات لع عبر حسابه بموقع “تويتر”:” أي شخص يقوم بإيذاء او إهمال او يهدد سلامه الطفل، فان النظام سيطبق بحقه”.

أي شخص يقوم بإيذاء او إهمال او يهدد سلامه الطفل، فان النظام سيطبق بحقه. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 3, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” نعمل للوصول الى معنف الطفل.. ونرجو من لديه معلومات تزويدنا فيها”.