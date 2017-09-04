تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “” مقطع فيديو صادم لرجل مقيم بالسعودية وهو يعنف طفله في أحد المجمعات التجارية في مدينة الخبر.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”،  فقد ظهر الطفل الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره وهو يصيح باكياً، فيقوم والده بضربه بقسوة بواسطة عربة الأطفال ثم يرفعه ويتابع طريقه دون أن يتدخل أحد من الموجودين.

ومع تداول المقطع بصورة كثيفة عبر مواقع التواصل اضطر المتحدث باسم  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل للتدخل متوعدا بتطبيق القواعد القانونية في حق والد الطفل مناشدا أي شخص لديه معلومات حول الاب بأن يمده بها.

 

وقال “أبا الخيل” في تدوينات لع عبر حسابه بموقع “تويتر”:” أي شخص يقوم بإيذاء او إهمال او يهدد سلامه الطفل، فان النظام سيطبق بحقه”.

 

واضاف في تغريدة أخرى: ” نعمل للوصول الى معنف الطفل.. ونرجو من لديه معلومات تزويدنا فيها”.

 