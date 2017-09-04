تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لعمانيين في أحد الأفراح على ما يبدو وهم ينشدون الأهازيج المادحة بالسلطان قابوس بن سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”ن فقد هتف الحضور أثناء تأديتهم إحدى الرقصات الشعبية وعلى أصوات أزيز الرصاص وأنغام الطبول قائلين: ” سلطاننا قابوس يبعثلك سلام..دولة قطر بقلوبنا يا شيخ تميم”.

يشار إلى أن غالبية العمانيين عبروا عن تضامنهم الكامل مع دولة قطر ضد الحصار الجائر المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

كما أدت الأزمة إلى تمتين العلاقات القطرية العمانية بشكل أقوى بكثير من ذي قبل، حيث هعملت الازمة على نقل العديد من الاستثمارات القطرية من دبي إلى سلطنة عمان.

كما قامت سلطنة عمان بفتح خط بحري مباشر مع قطر عمات من خلاله على نقل البضائع وجميع المستلزمات القطرية القادمة من تركيا وإيران.