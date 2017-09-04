منعت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء الأحد، سعودية من السفر إلى الرياض على متن طائرة “فلاي ناس”، بعد إثارتها لأزمة داخل صالة الترانزيت بالمطار.

وقالت مصادر، إن المواطنة السعودية التي كانت في حالة سكر شديد تشاجرت مع الركاب، قبل أن يتم إلغاء سفرها وإنزال حقائبها من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونها، بعد تأخير دام ساعة من الزمن.

وبحسب المصادر، فقد فوجئ الركاب أثناء صعودهم على رحلة طيران “فلاي ناس” رقم 266، المتجهة إلى الرياض، بالراكبة التي تبلغ من العمر 39 عاما، وهي تتشاجر معهم وهي في حالة عدم اتزان، في حين تم استدعاء طبيب الحجر الصحي، وفقا لما نقله موقع “إرم نيوز”.

وبالكشف على الراكبة، تبين أنها في حالة سكر وتفوح من فمها رائحة الكحول، ولا تستطيع السيطرة على نفسها في الوقت الذي أوصى فيه الطبيب بعدم سفرها على متن الطائرة، لأنها تمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرة.