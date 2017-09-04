عثر صباح الإثنين على الشقيقتين السعوديتيْن سماح (11 عاماً) وأريام (16عاماً)، اللتان تعرضتا للإختطاف عصر أول أيام عيد الأضحى المبارك في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت مصادر بحسب “اخبار24” أن شخص عثر على الفتاتين وهما تتمشيان أمام إحدى الحدائق في “بحرة”، فبادر بالإتصال بشقيق الفتاتين وأخبره أنه وجدهما، وقد تعرّف على الفتاة الصغرى من خلال صورها المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

كان والد الفتاتين ظهر في مقطع فيديو كاشفاً عن تفاصيل اختطاف ابنتيه، مبيناً أن شخصين ملثمين كانا يستقلان سيارة سوداء اختطفا ابنتيه بالقوة من أمام منزلهما خلال خروجهما لرمي النفايات عصر الجمعة.

وبعد عودة الفتاتين، ظهر والدُهما في مقطع فيديو أكد خلاله أنه تم العثور عليهما وأنهما بصحةٍ جيدة.