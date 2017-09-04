تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرجل سعودي يقوم بقطع رأس “حمامة” قطرية بزعم اجتيازها الحدود ودخولها ضمن حمام بلاده.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توجه الرجل بحديثه للكاميرا وهو ممسكا بالحمامة قائلا: “هذه طيرتك اللي نسبتها بنتها الفايزة عندنا”، مشيرا إلى رقمها المرفق بإحدى أرجلها ومدون عليه “قطر”.

وبحسب الفيديو، فقد أقدم على قطع رأس الحمامة بأسلوب همجي عنيف قائلا: لو فيها خير ما فصعنا رقبتها”، مضيفا “شفتها يالنومس لا تنسب الحمام إلى حمامنا.

يشار إلى أن المئات من الجمال القطرية سبق وأن لقيت حتفها من الجوع والعطش، بعد أن قامت السعودية بطردها منتصف حزيران/يونيو الماضي بعد اندلاع الازمة الخليجية وغلقها للحدود مع قطر.

وقالت صحيفة “التلغراف” البريطانية، إن بعض الجمال ماتت على جانب الطريق بعد أن أغلقت على الحدود بين البلدين، حيث لم يكن هناك ما يكفي من الماء والطعام مشيرة إلى أن عدداً منها مات عندما منح أصحابها مهلة ساعة واحدة لمغادرة مزارعهم.في حين طردت السعودية أكثر من 9 آلاف جمل في أقل من 36 ساعة.