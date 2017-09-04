سخرت الفنانة رولا يموت الأخت غير الشقيقة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من زيادة وزنها، والذي تسبب في تعرضها لموجة من الانتقادات الكبيرة، بطريقتها الخاصة.

وذلك من خلال نشرها لمقطع فيديو لوالدها وهو ينصحها بتناول الألبان والأجبان والبيض بشكل يومي، من أجل المحافظة على وزنها، مطالبا إياها بعدم الاهتمام بالانتقادات التي توجه لها بسبب زيادة وزنها.

وعلقت رولا على مقطع الفيديو الذي نشرت على حسابها بموقع “إنستغرام” قائلة “يقبرني بابا أنا صرت بقرة.. يا بابا من نصائحك ومن الحليب والألبان والأجبان والبيض”.

وتابعت “تقبر قلبي بابا رح ضَل بقرة كرامتك وكلامك وغلاوتك.. بقورتك حبيبتك بنتك الوحيدة رولا محمد بشير يموت من سلالة العثمانيين الأتراك نوري يموت باشا”.