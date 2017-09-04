أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للإعلامي المصري أحمد موسى يهاجم فيه المملكة العربية السعودية وحكامها واصفا إياهم بـ”قليلي الذوق ومستحدثي النعمة”، وذلك على إثر استقبال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان لأحمد موسى ضمن المهنئين بعيد الأضحى قبل يومين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد هاجم “احمد موسى” السعودية وقيادتها بعد أن أوقفت شركة “أرامكو” شحنات النفط لمصر بداية العام الحالي قائلا: ” تفتكر يعني هو أنت مثلا أفضل مني ..أبدا..انت المملكة العربية السعودية…أنا جمهورية مصر العربية أول دولة في التاريخ”.

وأضاف قائلا: ” يعني إيه كرامة ويعني إيه بيتك مفتوح..يعني إيه لما تدي حاجة لحد ما تقعدش تطنطن عليها كل شوية”، مضيفا: “عندنا اسمه كدا قليل الذوق مش محترم ومعندوش لياقة أو اتغنى بعد ما كان فقير ..اسمها كدا”.

أحمد موسى لـ #السعودية قبل #الحج :

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أنتم قليلو الذوق وغير محترمين وحديثو النعمة ! pic.twitter.com/JmbberXB6j — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) September 3, 2017

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يصافح الإعلامي المصري أحمد موسى بحرارة والابتسامة على وجهه وملء شدقيه متناسيا ما قاله الأخير في حق المملكة وقيادتها.