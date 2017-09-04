أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للإعلامي المصري يهاجم فيه المملكة العربية وحكامها واصفا إياهم بـ”قليلي الذوق ومستحدثي النعمة”، وذلك على إثر استقبال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد لأحمد موسى ضمن المهنئين بعيد الأضحى قبل يومين.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد هاجم “احمد موسى” السعودية وقيادتها بعد أن أوقفت شركة “أرامكو” شحنات النفط لمصر بداية العام الحالي قائلا: ” تفتكر يعني هو أنت مثلا أفضل مني ..أبدا..انت المملكة العربية السعودية…أنا جمهورية العربية أول دولة في التاريخ”.

 

وأضاف قائلا: ” يعني إيه كرامة ويعني إيه بيتك مفتوح..يعني إيه لما تدي حاجة لحد ما تقعدش تطنطن عليها كل شوية”، مضيفا: “عندنا اسمه كدا قليل الذوق مش محترم ومعندوش لياقة أو اتغنى بعد ما كان فقير ..اسمها كدا”.

 

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يصافح الإعلامي المصري أحمد موسى بحرارة والابتسامة على وجهه وملء شدقيه متناسيا ما قاله الأخير في حق المملكة وقيادتها.

 