قال أيقونة الكرة المصرية، محمد أبوتريكة إن الجزائر تدفع ضريبة تخليها عن المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، وذلك لدى تعليقه على الإقصاء شبه الحتمي من تصفيات مونديال روسيا 2018، بعد الهزيمة المفاجئة وبثلاثية أمام منتخب زامبيا.

وكتب أبو تريكة، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا:”المنتخب الجزائري مازال يدفع ضربية التخلي عن المدرب وحيد حاليلوزيتش”.

وكان حاليلوزيتش وراء قيادة “الخضر” الى مونديال البرازيل 2014.

كما انه كان وراء وصول المحاربين لأول مرة في تاريخهم بعد أربع مشاركات في المونديال إلى الدور الثاني والإقصاء بشرف امام منتخب المانيا الذي أحرز كأس العالم بعد ذلك.