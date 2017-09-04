وصف الممثل السعودي ناصر القصبي، الداعية المصري عمرو خالد بـ”المعتوه” على إثر دعائه لمتابعي صفحته، والذي أثار جدلاً واسعاً.

وعلّق القصبي على دعاء جديد لعمرو خالد قائلا إن “هذا الداعية المعتوة يرينا كيف يحول جوهر (فكرة الدعاء) إلى دروشة ومسخرة مقيتة”.

وتابع بأن “الجميل ما كان بالأمس مسموعا بتبجيل، أصبح اليوم مثيرا للشفقة”.

… هذا الداعية المعتوة يرينا كيف يحول جوهر( فكرة الدعاء) الى دروشه ومسخرة مقيتة.

الجميل ماكان بالأمس مسموعاً بتبجيل اصبح اليوم مثير للشفقة https://t.co/PlPHqCKQvH — ناصر القصبي (@algassabinasser) ٣ سبتمبر، ٢٠١٧

وأقسم عمرو خالد على الله أن يستجيب دعاء كل من كتب تعليقا على صفحته، وذلك بعد أيام من تخصيصه متابعي صفحته بالدعاء.

يشار إلى أن عمرو خالد تعرض لموقف محرج جدا في الحج، بعد طلب أحد الأشخاص التقاط صورة تذكارية معه، قبل أن يباغته برفع شارة “رابعة”، وهو ما شكّل صدمة وذهولا لدى الداعية المثير للجدل.