وصف الممثل السعودي ناصر القصبي، الداعية المصري عمرو خالد بـ”المعتوه” على إثر دعائه لمتابعي صفحته، والذي أثار جدلاً واسعاً.
وعلّق القصبي على دعاء جديد لعمرو خالد قائلا إن “هذا الداعية المعتوة يرينا كيف يحول جوهر (فكرة الدعاء) إلى دروشة ومسخرة مقيتة”.
وتابع بأن “الجميل ما كان بالأمس مسموعا بتبجيل، أصبح اليوم مثيرا للشفقة”.
… هذا الداعية المعتوة يرينا كيف يحول جوهر( فكرة الدعاء) الى دروشه ومسخرة مقيتة.
الجميل ماكان بالأمس مسموعاً بتبجيل اصبح اليوم مثير للشفقة https://t.co/PlPHqCKQvH
— ناصر القصبي (@algassabinasser) ٣ سبتمبر، ٢٠١٧
وأقسم عمرو خالد على الله أن يستجيب دعاء كل من كتب تعليقا على صفحته، وذلك بعد أيام من تخصيصه متابعي صفحته بالدعاء.
يشار إلى أن عمرو خالد تعرض لموقف محرج جدا في الحج، بعد طلب أحد الأشخاص التقاط صورة تذكارية معه، قبل أن يباغته برفع شارة “رابعة”، وهو ما شكّل صدمة وذهولا لدى الداعية المثير للجدل.
تعليق واحد علي “بعد دعائه لمتابعي صفحته .. ناصر القصبي يَصِفْ عمرو خالد بـ”الداعية المعتوه” ويشنّ عليه هجوماً لاذعاً”
طبعا الكلب ناصر القصبجي لايهاجمه غيره علي الدين ولكنها فرصه
بطريقه مبطنه للهجوم علي علماء الدين في بلاده وجعل الناس تنفر من علماء الدين ويستمعوا للقصبجي وزوجته
والقصبجي اجهل من دابه ولكنه يريد ان يطهر بآنه متنور مثقف ووجد انها الرائجه في السعوديه حتي يكون منهم يجب ان يهاجم المتدينين ويظهر انه وزوجته كيوت وطبعا مع مخرج مسلسلاته الشيعي