وصف الممثل السعودي ، الداعية المصري بـ”المعتوه” على إثر دعائه لمتابعي صفحته، والذي أثار جدلاً واسعاً.

 

وعلّق القصبي على دعاء جديد لعمرو خالد قائلا إن “هذا الداعية المعتوة يرينا كيف يحول جوهر (فكرة الدعاء) إلى دروشة ومسخرة مقيتة”.

 

وتابع بأن “الجميل ما كان بالأمس مسموعا بتبجيل، أصبح اليوم مثيرا للشفقة”.

وأقسم عمرو خالد على الله أن يستجيب دعاء كل من كتب تعليقا على صفحته، وذلك بعد أيام من تخصيصه متابعي صفحته بالدعاء.

 

يشار إلى أن عمرو خالد تعرض لموقف محرج جدا في الحج، بعد طلب أحد الأشخاص التقاط صورة تذكارية معه، قبل أن يباغته برفع شارة “رابعة”، وهو ما شكّل صدمة وذهولا لدى الداعية المثير للجدل.