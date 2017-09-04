كشفت والدةُ الفنان الجزائريّ الشاب خالد عن أنّها كانت وعائلتَه ترفض خوضه تجربة الغناء، حيث أكّدت إنها ضربته كثيرا وحرضت عليه العائلة من أجل منعه من ممارسة تلك الهواية.

وأضافت في الحلقة الأخيرة من برنامج”sequences d’ archives” على “قناة الجزائر”، والتي خُصّصت لملك “الراي” الشاب خالد، أنها كانت تفضل أن يكون نجلها متعلماً ويكمل دراسته، وهو الأمر الذي لم يستجب له.

وعرضت الحلقةُ مجموعةً من الحفلات القديمة لصاحب أغنية “دي دي”، حيث كشفت عن رفضه من طرف برنامج “ألحان وشباب” في 1982 بسبب أدائه لأغنية القدس لفيروز، قبل أن يتم قبول مشاركته في مهرجان الراي الأول بوهران عام 1985 وهنالك حصل على المرتبة الأولى وتمكن من خوض غمار الاحتراف لأول مرة.