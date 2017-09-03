كشفت مصادر أردنية مطلعة، بأن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يتباحث بشأن إمكانية انطلاق المرحلة الجديدة في عمر حكومته بتعديل وزاري على فريقه وطاقمه هو الخامس من نوعه.

وأكدت المصادر بأن هذا المباحثات جاءت بعد اطمئنان “الملقي” بأن حكومته غير راحلة قريبا، وأنه سيلجأ للتفويض الملكي باستخدام آلية التعديل الوزاري في حال حصول قصور بالأداء.

وكان الملقى قد أجرى أربعة تعديلات وزارية منذ تسلم السلطة.

ووفقا للمصادر السياسية التي تحدثت لـ”رأي اليوم”، فإن هناك احتمالية كبيرة لمغادرة وزير الداخلية الحالي غالب الزعبي للحكومة في هذا التعديل المرتقب، بالإضافة إلى أحد أعضاء الطاقم الاقتصادي بسبب خلافات داخل الطاقم يتردد أنها مع وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة.