بعد الجدل الذي أثارته صورة للداعية المصري “عمرو خالد” خلال أدائه مناسك الحج مع حاج يرفع شعار “رابعة”، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، سارع الداعية المصري لتوضيح حيثيات الصورة، واصفًا التصرف بأنه “غير لائق”.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “اليوم السابع” المصرية المخابراتية، أوضح عمرو خالد “أن ذلك الشخص طلب منه التقاط صورة شخصية معه، وبينما يلتقط الصورة وجّه إشارة من إشارات جماعة الإخوان الإرهابية خلسة”، وتابع “هذا تصرف غير أخلاقي، وما فعله حركة صبيانية تدل على عقل سخيف”.
واعتبر خالد، أن “تلك الواقعة تصرف صغار ولا تتماشى أبدًا مع مناخ مناسك الحج، ولا مع أخلاقيات التعامل بين الناس في العموم”.
وفي وقت سابق، واجه الداعية عمرو خالد الذي أدى مناسك الحج هذا العام، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطعًا مصورًا أمام الكعبة، ظهر فيه على البث المباشر عبر “فيسبوك” خص فيه متابعي صفحته بالدعاء.
3 تعليقات علي “هكذا برر عمرو خالد لصحيفة “اليوم السابع” المخابراتية صورته مع الحاج الذي رفع شعار “رابعة””
اطلاق *لقب الداعية *على هذا الكائن غير السوي(عمروخالد) هو اهانة للدين الاسلامي.وكل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها…فأتقوا الله في الاسلام والمسلمين ولا تسيؤون لهم أو اليهم..فمهما تديقث العاهرة.فستبقى عاهرة في نظر الجميع
عمرو خالد من الدعاة المائيعين الذين يهوون الانبطاح من أجل مصالحهم… وحقيقة نشعر بالإشمئزاز والقرف عندما نرى هذا الداعيه المائع ..وللأسف كثر من هم على شاكلته هذه الأيام.
حيقولولك أما ترجع: ولو يا خول يا بو نص لسان، صحيح إنك خريج أقبية أمن الدولة بتاع مبارك والجروين بتوعه علاء وجمال ومعرص بريمو، لكن مش حنفوتوهالك أبدا. وحيقولولك: ليه ما عضيتو في إيده اللي رافع بيها رابعة وجبت له داء الكلب، وصوت ولميت عليه حرس الكعبة وقلت إخواني إرهابي؟؟؟؟؟؟؟ عذرك مش مقبول يابن الأحبة، ومفيش ليك إمتيازات وعمرة وحج بلوشي!!!