بعد الجدل الذي أثارته صورة للداعية المصري “عمرو خالد” خلال أدائه مناسك الحج مع حاج يرفع شعار “رابعة”، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، سارع الداعية المصري لتوضيح حيثيات الصورة، واصفًا التصرف بأنه “غير لائق”.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “اليوم السابع” المصرية المخابراتية، أوضح عمرو خالد “أن ذلك الشخص طلب منه التقاط صورة شخصية معه، وبينما يلتقط الصورة وجّه إشارة من إشارات جماعة الإخوان الإرهابية خلسة”، وتابع “هذا تصرف غير أخلاقي، وما فعله حركة صبيانية تدل على عقل سخيف”.

واعتبر خالد، أن “تلك الواقعة تصرف صغار ولا تتماشى أبدًا مع مناخ مناسك الحج، ولا مع أخلاقيات التعامل بين الناس في العموم”.

وفي وقت سابق، واجه الداعية عمرو خالد الذي أدى مناسك الحج هذا العام، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطعًا مصورًا أمام الكعبة، ظهر فيه على البث المباشر عبر “فيسبوك” خص فيه متابعي صفحته بالدعاء.