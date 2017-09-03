شن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هجوما حادا على الأمارات منتقدا تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لوصفه “إيران” بالدولة الاستعمارية على غرار تركيا لدورهما في سوريا.

وقال محسن رضائي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”إن الإمارات برج من ورق، ينهار حتى بدون صواريخ”.

#امارات_متحده یک برج کاغذی است.

بدون #موشک هم فرو می‌ریزد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 2, 2017

الجدير بالذكر أن وزير خارجية الإمارات، كان قد تحدث في لقائه مع وزير الخارجية الروسي، أن إيران تسعى للتقليل من اعتبار وسيادة الحكومة الروسية.

وحذر وزير “ابن زايد” من مطامع إيران وتركيا تجاه دول المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء.

ودعا “ابن زايد”، في المؤتمر الذي عقد في أبوظبي، إلى الاستفادة من فرصة مناطق خفض التوتر في سوريا، مشددا على ضرورة التوصل لحل سياسي للنزاع السوري.

ونبه من إقدام بعض الأطراف على ضرب السيادة السورية، مشيرا إلى أنه يتحدث “بصراحة عن تركيا وإيران” اللتين “تتطلعان بنظرة استعمارية للمنطقة العربية”.