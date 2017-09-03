رد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على تصريحات أمير مكة ورئيس لجنة الحج خالد الفيصل التي زعم فيها نجاح موسم الحج لهذا العام بنشر وثيقة سرية تكشف استيائه وغضبه هو نفسه من الظواهر السلبية التي تعرض لها الحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

ووفقا للوثيقة المسربة التي رصدتها “وطن”، فإن بعض الحجاج انتظر ما يقارب 9 ساعات حتى تم ختم جوازه والسماح له بالخروج.

ووفقا للخطاب العاجل الصادر من مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي المهندس عبد الله بن مسعد الريمي إلى مدير قوة جوازات الحج بالمطار وغيره من المسؤولين، فإن الظواهر السلبية تمثلت في سوء إنزال الحجاج إلى منطقة الجوازات وبطء الإجراءات وتكدس الحجاج، بالإضافة لعدم توفير عربات مناسبة لكبار السن من الحجاج.

كما كشف الخطاب بتعطل سير العفش (الحقائب) وكذلك تعطل التكييف في عدد من الصالات وعدم توافر المياه الباردة الصالحة للشرب للحجاج.

حين يعلن خالد فيصل نجاح الحج، انظروا في الوثيقة المسربة ماذا قال سرا:

مطار جدة آية في الفشل والفوضى وبينه وبين النجاح ما بين المشرق والمغرب pic.twitter.com/OzkQ0dR23l — مجتهد (@mujtahidd) September 3, 2017

وكان أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قد اعلن اليوم الأحد، أن موسم الحج للعام الجاري حظى بنجاح باهر، مشيرًا إلى أن أكثر من مليوني حاج مدوا من مكة يد السلام والأخوة للعالم.

وقال “الفيصل” خلال المؤتمر الختامي لحج العام الجاري:” أتقدم باسمي واسم جميع من شارك في تنظيم هذا الحج بالشكر للقيادة الرشيدة ووزير الداخلية”، مضيفا أن ” أكثر من مليوني حاج مدوا من مكة يد السلام والأخوة للعالم، وضيوف الرحمن يقدمون رسالة سلام للعالم أجمع”، على حد قوله.

وأشار إلى أن موسم الحج هذا العام كان استثنائيا على جميع الأصعدة، وأن المملكة تطور إجراءاتها الأمنية والخدمية كل عام لخدمة الحجاج.