هاجمت سيدةٌ بريطانيّة كانت تركب سيارة، عدداً من المسلمين، كانوا في زيارة لموتاهم في مقبرة “دوسبوري” غرب مقاطعة “يوركشاير” شمال شرق البلاد، أول أيام عيد الأضحى.

وألقت السلطات البريطانية القبض على المرأة التي ظهرت في الفيديو وهي تتعرض بالتهجم على عدد من المسلمين، بعد صلاة عيد الأضحى، وأكدت أنها تبلغ من العمر (43 عاما)، قد وضعت رهن الاعتقال، وأنها تقدمت باستئناف إلى السلطات.

وأوضحت الشرطة أنه تم القبض عليها للاشتباه في ارتكابها جريمة مشددة تخل بالنظام العام.

وأظهر فيديو امرأة كانت راكبة في سيارة وهي تصرخ في عدد من الرجال الآسيويين، وذلك أثناء القيادة خارج مقبرة دوسبوري في غرب يوركشاير يوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى.

ويذكر أن الرجال كانوا يزورون موتاهم بالمقبرة، كجزء من طقوسهم في الاحتفال بالعيد، عندما وقع الحادث بين العاشرة صباحاً وفترة منتصف النهار.

وقال المشرف روجر إيسيل من شرطة منطقة كيركليس: “كانت هذه تجربة مؤلمة بشكل لا يصدق، كما أن عملنا جار لتحديد هوية المتورطين”.

وأضاف: “لابد أن الضحايا شعروا بالصدمة والاضطراب بعد هذا الحادث”. مؤكدا: “نحن نتخذ موقفاً قوياً ضد أي نوع من الإساءة العنصرية”.