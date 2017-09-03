تعرض النجم اللبناني راغب علامة لموقف محرج أمام جمهوره في حفله الأخير، بعد سقوطه على خشبة المسرح.

وانتشر مقطع فيديو لـ”السوبر ستار” وهو يغني “قلبي عاشقها”، ليتفاعل معها ويرقص بخطوات غير ثابتة ما أدى إلى انزلاق قدميه فجأة ويسقط على الأرض بشكل مروع، ما أثار ارتباك جمهوره.

واستطاع علامة أن يحتوي الموقف المحرج بضحكة طريفة، مستغربا ما حصل معه، وأكمل الغناء والرقص ضمن فعاليات مهرجان بكاسين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى.