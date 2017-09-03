تمكنت الأجهزة الأمنية المصريّة بالبحيرة، الأحد، من كشف غموض العثور على أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد مذبوحين داخل مسكنهم بعزبة الحاوي التابعة لمركز شرطة كفر الدوار، في أوّل أيّام العيد.

وتوصلت تحريات المباحث الى أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم ” الصافى.م.ع ” ويعمل جزاراً، برسم خطته بذبح الضحايا بعد صلاة الفجر لأول أيام العيد الأضحى المبارك، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة .

ونشرت صحيفة اليوم السابع المصرية صورةً قالت إنّها للمتهم بذبح الأسرة.

وكان مصدرٌ أمنيّ مسؤول قال إن أهالي القرية أبلغوا أجهزة الأمن بالعثور على أفراد الأسرة بالكامل مذبوحين، حيث ذهب بعض الأقارب لتهنئتهم بالعيد وطرقوا باب منزلهم فلم يستجب أحد لهم .

وعقب مرور ساعات عديدة وتكرار زيارات الأهل والأقارب لتهنئة الأسرة بالعيد لم يستجب أحد أيضا.

وبالبحث عن أفراد الأسرة عند جميع أقاربهم أكدوا عدم وجودهم ولذلك قرر الأقارب فتح باب المنزل بالقوة ليكتشفوا الجريمة البشعة، حيث عثروا على الأب ويدعى السيد عبد العزيز وزوجته وابنيه الشابين مذبوحين وبطريقة واحدة من الرقبة.

وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وبالمعاينة تم اكتشاف وجود آثار لمقاومة على جثث الأب وأبنائه، فيما تبين أن كافة محتويات الشقة سليمة وموجودة، وتم العثور على مجوهرات وأموال الأسرة وهو ما يؤكد أن الحادث لم يكن بدافع السرقة.

كما تبين من المعاينة أن باب المنزل كان مغلقا من الداخل، كما كانت النوافذ مغلقة فيما أكد جيران الأسرة أن آخر مرة شوهد فيها أفرادها كانت مساء الخميس، وهو ما يعني أن الحادث وقع في الساعات الأولي من صباح أول أيام العيد.

وتواصل المباحث المصرية تحقيقاتها مع المتهم بعد القبض عليه .