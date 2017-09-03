سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس من قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشرائه جميع تذاكر مباراة منتخب بلاده مع اليابان المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل في جدة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم “روسيا 2018”.
وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” ساخرة من توجيهاته بشراء التذاكر:” ألف ألف الحمدلله! كنت قلقة لا بل مرعوبة ألاّ يوجه لكن الحمدلله وجّه! والتذاكر بأيادٍ أمينة طال عمركم”.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” قد نشرت بيانا صادرا عن ولي العهد محمد بن سلمان قرر فيه شراء كافة تذاكر مباراة السعودية واليابان، لحضور الجمهور مجانا إلى اللقاء.
وأضاف بن سلمان في بيانه أنه قرر شراء كافة التذاكر دعما منه للمنتخب السعودي في مشوار تأهله إلى مونديال “روسيا 2018″، وتقديرا لدور الجمهور السعودي في مؤازرة منتخب بلاده.
ووفقًا لهذا الأمر سيتاح الحضور للجمهور مجانًا في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة.
6 تعليقات علي “[شاهد] هكذا سخرت غادة عويس من قرار “ابن سلمان” شراء جميع تذاكر منتخب بلاده مع اليابان”
رؤية ٢٠٣٠ ،🦄
تصرف صبياني ..صبياني ومعتوه ايضا….المسمى(بن سلمان) هبنقة الألفية الثالثة….هبنقة رقم02…
هذه “سقطة” من الإعلامية المُتميزة غادة عويس، شخصياً أنا مُعجب بها ،فهي ذات
مستوى صحافي حرفي بارز و غير خافِ …
– لكن أن تنضم إلى حفلة “الردح و الشطح”!.. و هي متبادلة بالمناسبة …شيء آخر
تماماً…
يا سيدي الدمنهوري ،يظهر من إعجابك بالإعلامية غادة عويس ،أنك “غشيم شوية” في أسرار التقنيات الإعلامية في إستوديوهات التليفزيون، ثمة طاقم خاص وراء الستار يسمى “المُلقنين” و يتصل مباشرة بالمذيع أو المذيعة بواسطة
سماعة الويفي WI FI غير الظاهرة و المستقرة في الأذن و يقترح الأسئلة و محاور النقاش و تصحيح الهفوات أو نجدة المذيع أو المذيعة إن وقع في ” مطب” النسيان أو الجهل بكل بساطة…
– لهذا فإن واجب الشكر في “تميُز” غادة يرجع بكل أمانة لكل “المُلقنين” وراء الستار، و هم بالمناسبة جنود مجهولون…لا يظهرون على الشاشة .
انجازات سلمانيه كلش قويه ، واخيرا سوف نلقن اليابانيين درسا بلإختراعات لن ينسوه ، بركات سلمانيه طال همه
ظريف ظريف ظريف المراخين دول حكاية. أول أيام ثورات الربيع العربي، سمع أهبل آل سعود الأطرم عبد الله الله يجحمه في جهنم زي ما بيسموه عندهم إن الفيس بوك هو اللي قوم الثورات على الحكام الخونة، قام قال نشتريه ونقفله. وبعت الأقرع الجبير يتفاوض، قاموا ضحكوا عليه وقالوله ماكنش يتعز يا قرع سلطاني، فيه تويتر وفايبر وإيمو وسناب و واتس اب، حتشتري إيه وتخلي إيه. وربنا ما بهزر الحكاية دي حصلت وبقينا مسخرة الأمريكان بإعتبارنا عرب كمان.
فده عايز يقلد أبدول و يشتري كمان التذاكر، حسب تقارير اسياده الإنجليز والأمريكان أكثر من 67% من شعب المهلكة عايشين في عشش صفيح، وفيه ملايين عايشين تحت خط الفقر، وناس بتاكل من مجمعات الزبالة، شوفتوا التفاهة. الجعان واللي معندوش سكن إنساني عايز أكل ومأوى آدمي ولا كورة؟
مش ملاحظين إن الخول بن فهدة ده، شكله غير أبوه المزعوم وآل مرخان خالص؟ أبوه مين ياترى في إسرائيل؟