سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس من قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشرائه جميع تذاكر مباراة منتخب بلاده مع اليابان المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل في جدة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم “روسيا 2018”.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” ساخرة من توجيهاته بشراء التذاكر:” ألف ألف الحمدلله! كنت قلقة لا بل مرعوبة ألاّ يوجه لكن الحمدلله وجّه! والتذاكر بأيادٍ أمينة طال عمركم”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” قد نشرت بيانا صادرا عن ولي العهد محمد بن سلمان قرر فيه شراء كافة تذاكر مباراة السعودية واليابان، لحضور الجمهور مجانا إلى اللقاء.

وأضاف بن سلمان في بيانه أنه قرر شراء كافة التذاكر دعما منه للمنتخب السعودي في مشوار تأهله إلى مونديال “روسيا 2018″، وتقديرا لدور الجمهور السعودي في مؤازرة منتخب بلاده.

ووفقًا لهذا الأمر سيتاح الحضور للجمهور مجانًا في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة.