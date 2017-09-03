تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو جديد للداعية المصري عمرو خالد يصر فيه على الدعاء لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما يعكس هوسه بهه المواقع والبحث عن الشهرة بعد أن أفل نجمه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توجه عمرو خالد بالدعاء لمتابعيه وهو يبكي متصنعا قائلا: ” يا رب كل واحد يطلب الآن دعوة أو يكتب الآن على الكومنت دعوة أو يرسل دعوة أو يتمنى الآن دعوة (..) نقسم عليك ما تطلع شمس بكرة إلا وقد اجبت دعائنا”.

جديد دعوات عمرو خالد لمتابعيه : يارب كل واحد يكتب دعوة في كومنت حققها#مكملين pic.twitter.com/73l2D8vGBB — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) September 3, 2017

وفي وقت سابق، واجه الداعية عمرو خالد الذي أدى مناسك الحج هذا العام، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطعًا مصورًا أمام الكعبة، ظهر فيه على البث المباشر عبر “فيسبوك” خص فيه متابعي صفحته بالدعاء.