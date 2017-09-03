تعرضت مواطنة كويتية إلى إصابة في العين، إثر كدمة نتجت عن مشاجرة مع مواطنة أخرى، في أحد صالونات التجميل بمنطقة الجهراء.

وبحسب مصدر أمني، فإن المواطنة توجهت إلى صالون للتجميل والتزيين استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى، وهناك وإثر تسابقها مع زبونة أخرى على أحقية الدور، اندلعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أدت لإصابتها بكدمة في العين الأمر الذي على إثره تشوهت.

وقال المصدر، إن المشاجرة التي كانت على وقع الشتائم والتهديدات، تسببت بإتلاف بعض محتويات الصالون، في الوقت الذي فشلت فيه عاملات الصالون بالتفريق بين المتشاجرتين.

وذكر المصدر أن المتشاجرتين تقدمتا بشكوى في المركز الأمني، بعد أن أحضرت إحداهما تقريرا طبيا يفيد بإصابتها بكدمة في العين، في الوقت الذي تقدمت فيه صاحبة الصالون بشكوى بحقهما أيضا اتهمتهما فيه بإتلاف محتويات الصالون.