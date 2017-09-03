كشفت مصادر مطلعة بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سيحتفظ بلقب “خادم الحرمين الشريفين” في حالة التخلي عن الملك طوعا لنجله محمد بن سلمان، وذلك ضمن ترتيب له علاقة بالوجه الجديد الذي تريد السعودية أن تقدمه في العالم لنفسها.
وفقا للمصادر، فإن السعودية تخطط لإقناع المجتمع الدولي بأن الملك الشاب محمد بن سلمان عندما يستلم السلطة سيسعى للتخلص من خطاب وأدبيات “الدولة الدينية” ،الأمر الذي يستوجب حسب تلك المصادر فصل لقب خادم الحرمين عن لقب”الملك”.
وأثار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حزمة من التوقعات والتكهنات عندما تقدم بشرح غامض لمعادلة العلاقة بين لقب ” خادم الحرمين الشريفين” ولقب رئيس الدولة .
وقال الملك سلمان خلال تعليق قصير له من مشعر منى أثناء قيامه بالإشراف على الاستعدادات الخاصة بخدمة الحجاج: ‘ألقيت هالكلمة وأنا خادم الحرمين الشريفين.. وشرف لنا في الدولة من عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم أن رئيس الدولة خادم للحرمين الشريفين”.
ولم يظهر وجود مناسبة للإدلاء بمثل هذه العبارات المختصرة في الوقت الذي تتوقع فيه الكثير من التقارير العميقة الداخلية بأن يبدأ برنامج “تسليم الملك” في وقت لاحق من الشهر الجاري للأمير الشاب وولي العهد محمد بن سلمان.
وربطت أوساط مطلعة وفقا لصحيفة “رأي اليوم” العبارات الجديدة والغامضة التي أدلى بها العاهل السعودي ببرنامج محتمل لتغيير كبير ومتوقع قريبا في مجال تسليم السلطة للأمير محمد بن سلمان.
5 تعليقات علي “الملك سلمان سيحتفظ لنفسه بلقب”خادم الحرمين” والاتجاه نحو فصل الدين عن الدولة في العهد الجديد”
الصحيح.أو الأصح والأفضــــــــــــــــــــــــــــل والأحسن.هو فصل المدينتين المقدستين عندكل المسلمين *المدينة المنورة.ومكة المكرمـــة*عن المملكة السعودية وآل سعود على وجه التحديد.وتفويضهما اداريا واشرافا ورعاية ومسؤولية لجهات اسلامية مستقلة..لاهي سعودية ولا هي تابعة لأنظمة المفسدين والجهال والمتصهينين الأعراب…وليعلن آل سعود علمانيتهم وتصهينهم وهمجيتهم وفق ما يمليه عليهم أسيادهم في امريكا والكيان الصهيوني
خاص لا ابو عمر
فصل الله رأسك عن جسدك…..
لو تجتمع جميع الدول لن تعمل ماعملته السعوديه اسيادكم
حيطلع لكم أكيد واحد ابن حرام أو أكثر من أبناء عاهرات آل مرخان المتسعودين، ويسبوكو ويقولو: ده كذب وإفتراء على ملكنا الزين سلمانكو أبو الإسلام.
أسألكم بالله يا جدعان، لو المشرف على الحرمين الشرفين كان يهودي أو بوذي وكل سنة بيدخل في جيبة 30 بليون دولار صافي من أموال الحجاج، ماكنش يقدم خدمات أفضل؟
جون فيلبي اللي هندس ملك آل سعود قال في مذكراته: “إشترطنا على بن سعود إن تكون منطقة الحجاز مفتوحة للعبادة والزيارة لكل المسلمين، وأن يتعهد بن سعود بعدم التعرض لقوافل الحجاج ونهبها زي ما كان بيعمل، لأن ده من مصالح بريطانيا العظمى.
واللي عايز يراجع مذكرات جون فيلبي: قلب الجزيرة العربية أديله رابط بالإنجليزي على موقع أركيف:
https://archive.org/details/heartofarabiarec01philuoft
https://archive.org/details/heartofarabiarec02philuoft
واللي بيفضل ترجمة عربية
http://www.books4arab.com/2017/03/The-Heart-of-Arabia-A-Record-of-Travel-and-Exploration-pdf.html
وحتعرفوا حقيقة آل مرخان كلاب الإنجليز يهود الدونمه.
يا مخنث يا ابن الكلب
في دولتك تطلع اكثر من المبلغ الذي ذكرته
من الجراره والبارات المنتشره في كافة ارجاء بلدك
– بعض المُعلقين العُربان لا يعجبهم العجب و لا الصوم في شهر رجب!!!…
و إليكم خبر آخر ملك تنازل عن العرش لصالح إبنه و ولي عهده في إسبانيا في 19 يونيو 2014 .
– تنازل الملك الإسباني خوان كارلوس الأول عن عرش المملكة الإسبانية لصالح إبنه و ولي عهده الأمير فيليبي.
بعد نحو 40 عاما من اعتلائه عرش إسبانيا عقب وفاة الديكتاتور الجنرال فرانكو عام 1975، و كان تنازل الملك بسبب متاعب صحية و تقدمه في السن(76 سنة).
– لم يكن الملك خوان كارلوس الأول،العاهل الوحيد الذي تنحى عن العرش لأسباب صحية،فقد شهدت أوروبا تنحي ملوك آخرين عن العرش، و منهم ملكة مملكة هولندا بياتريكس، والعاهل البلجيكي الملك ألبير الثاني،و كل ذلك بسبب تقدمهم في السن و لإفساح المجال لجيل الشبان من أولياء العهد الجدد في الملكيات الأوروبية.
-من الجدير بالتنويه أن كل تلك التنازلات عن العروش مرت في أجواء هادئة و في أمن و أمان و تقبلت الشعوب المعنية بصدر رحب تلك التغيرات ،بل و رحبت بها.