قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس الراحل لم يكن ينوي الترشح لفترة رئاسية ثالثة، بعد انتهاء مدته الثانية، موضحة أنه كان يعدها بأن يأخذها في جولة خارج البلاد للتنزه، لتعويضها عن فترة انشغاله الكبيرة عنها خلال الحكم.

وأضافت “:السادات”، خلال لقائها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنها كانت تعتاد مشاركة كل شيء مع زوجها، متابعة أن “السادات” كان يمثل لها الزوج والحبيب والأب.

واستطردت أنها وزوجها كانا يتوقعان اغتياله في أي وقت، لكنها لم تتوقع أن يحدث ذلك في احتفالات السادس من أكتوبر، الذي وصفته بأنه يوم فرح قد تحول إلى كآبة وحزن.

وتابعت: أن مواجهة الأمر كان في غاية الصعوبة، لكنها تجاوزته بفضل إيمانها بالله والقدر، فضلًا عن ضرورة الصمود من أجل أبنائها، حتى تستطيع تربيتهم، وإكمال المسيرة معهم.

ودعت السادات المصريين بتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي ينفذها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مثل الشعب الكوري، مردفة “مش لازم نشرب الشاي بسكر” وواصفة المصريين بأنهم” مدلعين”!