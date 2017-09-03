أكد الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية، جابر الحرمي، أن الانباء المتداولة حول سعي المملكة العربية السعودية لفصل لقب “خادم الحرمين” عن منصب رئيس الدولة هو تنفيذ لرؤية السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، محذرا من الإقدام على هذه الخطوة كونها تنزع شرعية نظام الحكم.

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”حديث عن إعادة ترتيب بيت الحكم السعودي باستحداث منصب ” رئيس الدولة ” ليكون منصب #خادم_الحرمين محصورا برعاية المقدسات”.

حديث عن إعادة ترتيب بيت الحكم السعودي باستحداث منصب " رئيس الدولة " ليكون منصب #خادم_الحرمين محصورا برعاية المقدسات .. 1️⃣#السعودية — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 3, 2017

وأوضح في تغريدة أخرى أنه: “في حال المضي بهذا التوجه فإنك ذلك يمثل ترجمة لحديث سفير #الامارات في واشنطن ب ” علمنة ” #السعودية خلال السنوات العشر المقبلة”.

في حال المضي بهذا التوجه فإنك ذلك يمثل ترجمة لحديث سفير #الامارات في واشنطن ب " علمنة " #السعودية خلال السنوات العشر المقبلة .. 2️⃣ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 3, 2017

وأردف “وهو ما يعني فصل الدين عن الدولة في دولة قامت على الشريعة ، وتضم مقدسات المسلمين ، الحرمين الشريفين ، وهو ما قد ينزع شرعية نظام الحكم”.

وهو ما يعني فصل الدين عن الدولة في دولة قامت على الشريعة ، وتضم مقدسات المسلمين ، الحرمين الشريفين ، وهو ما قد ينزع شرعية نظام الحكم ..3️⃣ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 3, 2017

وأكد “الحرمي” على أن “من يقترح وينظّر للقيادة #السعودية بالمضي في هذا الطريق لا يريد لها خيرا.. بل يعمل على تفكيكها وتدميرها.. الله نسأل أن يحفظها من المؤامرات”.

من يقترح وينظّر للقيادة #السعودية بالمضي في هذا الطريق لا يريد لها خيرا.. بل يعمل على تفكيكها وتدميرها..

الله نسأل أن يحفظها من المؤامرات4️⃣ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 3, 2017

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سيحتفظ بلقب “خادم الحرمين الشريفين” في حالة التخلي عن الملك طوعا لنجله محمد بن سلمان، وذلك ضمن ترتيب له علاقة بالوجه الجديد الذي تريد السعودية أن تقدمه في العالم لنفسها.

ووفقا للمصادر، فإن السعودية تخطط لإقناع المجتمع الدولي بأن الملك الشاب محمد بن سلمان عندما يستلم السلطة سيسعى للتخلص من خطاب وأدبيات “الدولة الدينية” ،الأمر الذي يستوجب حسب تلك المصادر فصل لقب خادم الحرمين عن لقب”الملك”.

وأثار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حزمة من التوقعات والتكهنات عندما تقدم بشرح غامض لمعادلة العلاقة بين لقب ” خادم الحرمين الشريفين” ولقب رئيس الدولة .

وقال الملك سلمان خلال تعليق قصير له من مشعر منى أثناء قيامه بالإشراف على الاستعدادات الخاصة بخدمة الحجاج: ‘ألقيت هالكلمة وأنا خادم الحرمين الشريفين.. وشرف لنا في الدولة من عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم أن رئيس الدولة خادم للحرمين الشريفين”.