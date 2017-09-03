أكد الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية، ، أن الانباء المتداولة حول سعي المملكة لفصل لقب “” عن منصب رئيس هو تنفيذ لرؤية السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، محذرا من الإقدام على هذه الخطوة كونها تنزع شرعية نظام الحكم.

 

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”حديث عن إعادة ترتيب بيت الحكم السعودي باستحداث منصب ” رئيس الدولة ” ليكون منصب #خادم_الحرمين محصورا برعاية المقدسات”.

 

وأوضح في تغريدة أخرى أنه: “في حال المضي بهذا التوجه فإنك ذلك يمثل ترجمة لحديث سفير #الامارات في واشنطن ب ” علمنة ” #السعودية خلال السنوات العشر المقبلة”.

 

وأردف “وهو ما يعني فصل الدين عن الدولة في دولة قامت على الشريعة ، وتضم مقدسات المسلمين ، الحرمين الشريفين ، وهو ما قد ينزع شرعية نظام الحكم”.

 

وأكد “الحرمي” على أن “من يقترح وينظّر للقيادة #السعودية بالمضي في هذا الطريق لا يريد لها خيرا.. بل يعمل على تفكيكها وتدميرها.. الله نسأل أن يحفظها من المؤامرات”.

 

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت بأن الملك السعودي  سلمان بن عبد العزيز سيحتفظ بلقب “خادم الحرمين الشريفين”   في حالة التخلي عن الملك طوعا لنجله محمد بن سلمان، وذلك ضمن ترتيب له علاقة بالوجه الجديد الذي تريد السعودية أن تقدمه في العالم لنفسها.

 

ووفقا للمصادر، فإن السعودية  تخطط لإقناع المجتمع الدولي بأن الملك الشاب محمد بن سلمان عندما يستلم السلطة سيسعى للتخلص من خطاب وأدبيات “الدولة الدينية” ،الأمر الذي يستوجب حسب تلك المصادر فصل لقب خادم الحرمين عن لقب”الملك”.

 

وأثار العاهل السعودي حزمة من التوقعات والتكهنات عندما تقدم بشرح غامض لمعادلة العلاقة بين لقب ” خادم الحرمين الشريفين” ولقب رئيس الدولة .

 

وقال الملك سلمان خلال تعليق قصير له من مشعر منى أثناء قيامه بالإشراف على الاستعدادات الخاصة بخدمة الحجاج: ‘ألقيت هالكلمة وأنا خادم الحرمين الشريفين.. وشرف لنا في الدولة من عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم أن رئيس الدولة خادم للحرمين الشريفين”.