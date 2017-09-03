شنت الإعلامية القطرية إلهام بد هجوما عنيفا على المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وذلك على إثر تبريره لقرصنة شبكة “بي إن سبورتس” القطرية من قبل ” بي أوت كيو” السعودية، واصفا إياه بأنه يعاني من “حمى النفاس”.
وقالت “بدر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد الحمل خارج الإطار الشرعي #دليم يعاني حمى النفاس . حرامي ويتشرط”.
بعد الحمل خارج الإطار الشرعي#دليم يعاني حمى النفاس .
حرامي ويتشرط 😂😂😂@BeOut_Q @beINSPORTS_news pic.twitter.com/8zuIhnjoYM
— إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) September 2, 2017
وفي تحد وقح، زعمت مجموعة قنوات “بي أوت كيو” التي سبق وان وعد بها سعود القحطاني السعوديين، إنها شركة كوبية كولومبية تلتزم بقوانين النقل في الدولتين وتحارب الاحتكار الجائر وتؤمن بحق الشعوب في الاستمتاع بمشاهدة المباريات بغض النظر عن حالتهم المادية.
وكانت مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” قد اتهمت “بي أوت كيو” بالقرصنة على حقوقها في البث.
واتهم إعلاميون قطريون وعاملون بقنوات الجزيرة القطرية وبي إن سبورتس المملكة العربية السعودية أنها وراء قنوات بي أوت كيو.
وطلبت بي أوت كيو في بيان أصدرته الأحد، اعتذارا من “بي إن سبورتس” على حملة التشويه التي قادتها ضدها.
وقالت “بي أوت كيو” إنها مستمرة في نقل المباريات، كما طالبت “بي إن سبورتس” بالتوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.
2 تعليقات علي “إعلامية قطرية عن سعود القحطاني: “بعد حمله خارج الإطار الشرعي “دليم” يعاني من حمى النفاس” !”
شكله بأمانه بيوحي إنه خول بيتركب ويلاط بيه ولا مسحة رجوله في ملامحه ولا أفعاله. بصوا لشكله كويس فيه أي ملامح عربية لأهل الجزيرة العربية؟ شكله إيراني أو بلوشي أو من شمال الهند أو كردي، أمه يمكن أعرف بأبوه، إنما من شكله واضح إنه من سفاح وإنه بيرتزق من مؤخرته، والسعادنه رقم واحد في الشذوذ واللواط وزنا المحارم وإنتهاك أعراض الأطفال حسب ما ستهم أمريكا ما بتقول.
دليم شكله مثل عاهره تحاضر عن الشرف والعفه .