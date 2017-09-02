شن الشيخ القطري علي بن عبد الله علي آل ثاني نجل الشيخ عبد الله علي آل ثاني، هجوما عنيفا على حكام السعودية وذلك على إثر تهجم الشاعر مشعل الحارثي على قطر في قصيدة ألقاها أمام الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى بحضور والده الشيخ عبد الله.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”في شي محيرني !! احنا ليش حآشمينهم لين الحين ؟؟ صدقوني هآذي وجيـه م تستاهل الحشيمه ، من اكبر راس فيهم لـ أصغرهم”.

في شي محيرني !!

احنا ليش حآشمينهم لين الحين ؟؟ صدقوني هآذي وجيـه م تستاهل الحشيمه ،

من اكبر راس فيهم لـ أصغرهم👋🏼 — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) September 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “أنآ م أقصد ننزل لمستواهم.. نكرم عليهم بس نعطيهم حجمهم الحقيقي الي هم حطو نفسهم فيـه”.

أنآ م أقصد ننزل لمستواهم

نكرم عليهم بس نعطيهم حجمهم الحقيقي 👏🏼 ،

الي هم حطو نفسهم فيـه . . — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) September 2, 2017

وتابع قائلا: “انآا گل شي ممگن أتقبله [ ألآ مس الگرآمه[الرجآل م يسوى من غير گرامه”.

انآا گل شي ممگن أتقبله [ ألآ مس الگرآمه ]

الرجآل م يسوى من غير گرامه 👏🏼 — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) September 2, 2017

وكانت قصيدة المقدم مشعل الحارثي التي ألقاها بمشعر منى، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز، جدلا واسعا وذلك لاحتواء القصيدة على أبيات هجاء للعائلة الحاكمة في قطر.

وقال “الحارثي” في القصيدة مخاطبا الملك سلمان: “العروبة في يمينك تشد نصابها.. والشريعة سيف حكمك وحكم ابنك، وبيك علموا شبه الجزيرة تلم كلابها”.