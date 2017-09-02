دعا الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور جميع والمسلمين بأن لا ينسوا رجم “آلاف الشياطين” في بلدانهم بالجمرات.

 

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” فلترموا الشيطان في بملايين الجمرات، لكن لا تنسوا أن في بلادكم أيها العرب والمسلمون آلاف الشياطين، فلا تنسوها من جمراتكم”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “مشهد الحجيج مشهد عظيم لأن جميعاً يظهرون كتلة واحدة متحدة، لكن للأسف في الحقيقة: “تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى” بدليل أنهم ملطشة الأمم”.

 

ويستكمل بيت الله الحرام، بأداء شعيرة رمي الجمرات، اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

 

ففي اليوم الحادي، والثاني عشر من ذي الحجة، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى، يستعد لأول وثاني أيام التشريق، حيث أنه عقب طواف الزيارة يبادر الحجاج بالرجوع إلى منى، ليصلوا بها فترة الظهر إن تيسر لهم.

 

ويجب على الحاج رمي الجمار الثلاث كلها في هذين اليومين، ويبدأ وقت الرمي إذا زالت الشمس في اليوم الأول من أيام التشريق، فيبدأ بالجمرة الأولى الصغرى فيرميها بسبع حصيات، ثم يرمي الجمرة الثانية الوسطى بسبع حصيات، ثم يرمي جمرة العقبة الجمرة الثالثة الكبرى.

 