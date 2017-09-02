دعا الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم جميع الحجاج العرب والمسلمين بأن لا ينسوا رجم “آلاف الشياطين” في بلدانهم بالجمرات.

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” فلترموا الشيطان في الحج بملايين الجمرات، لكن لا تنسوا أن في بلادكم أيها العرب والمسلمون آلاف الشياطين، فلا تنسوها من جمراتكم”.

فلترموا الشيطان في الحج بملايين الجمرات، لكن لا تنسوا أن في بلادكم أيها العرب والمسلمون آلاف الشياطين، فلا تنسوها من جمراتكم — فيصل القاسم (@kasimf) September 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “مشهد الحجيج مشهد عظيم لأن المسلمين جميعاً يظهرون كتلة واحدة متحدة، لكن للأسف في الحقيقة: “تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى” بدليل أنهم ملطشة الأمم”.

مشهد الحجيج مشهد عظيم لأن المسلمين جميعاً يظهرون كتلة واحدة متحدة، لكن للأسف في الحقيقة: "تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى" بدليل أنهم ملطشة الأمم pic.twitter.com/QDLUgiZkZm — فيصل القاسم (@kasimf) September 2, 2017

ويستكمل حجاج بيت الله الحرام، مناسك الحج بأداء شعيرة رمي الجمرات، اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ففي اليوم الحادي، والثاني عشر من ذي الحجة، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى، يستعد حجاج بيت الله الحرام لأول وثاني أيام التشريق، حيث أنه عقب طواف الزيارة يبادر الحجاج بالرجوع إلى منى، ليصلوا بها فترة الظهر إن تيسر لهم.

ويجب على الحاج رمي الجمار الثلاث كلها في هذين اليومين، ويبدأ وقت الرمي إذا زالت الشمس في اليوم الأول من أيام التشريق، فيبدأ بالجمرة الأولى الصغرى فيرميها بسبع حصيات، ثم يرمي الجمرة الثانية الوسطى بسبع حصيات، ثم يرمي جمرة العقبة الجمرة الثالثة الكبرى.