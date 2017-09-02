نقلت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري حوثيإن القوة الصاروخية (موالية للحوثيين) أطلقت صاروخا باليستيا من طراز قاهر تو. إم. على معسكر لمرتزقة السودان (الموالى لقوات التحالف العربي) والداخل جنوب الموسم بجيزان بالسعودية”.

 

وأضافت “القناة” قائلة: “مصدر في #القوة_الصاروخية: #قاهر_M2 الباليستي أصاب هدفه في معسكر لجنود سودانيين ومرتزقة جنوب الموسم بـ # #هنا_المسيرة #اليمن #”.

 

 

وأكدت القناة نقلا عن مصدرها “مصرع وجرح أعداد كبيرة من السودانيين والمرتزقة في الضربة الباليستية على معسكرهم جنوب الموسم بـ #جيزان”.

 

وحتى الآن لم تصدر السلطات الحكومية و قوات التحالف العربي، أي تصريح بخصوص ذلك.

 

وعادة ما يطلق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن الجيش السعودي يعلن تصدي منظومة “باتريوت” لها.