نقلت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري حوثيإن القوة الصاروخية (موالية للحوثيين) أطلقت صاروخا باليستيا من طراز قاهر تو. إم. على معسكر لمرتزقة السودان (الموالى لقوات التحالف العربي) والداخل جنوب الموسم بجيزان بالسعودية”.

وأضافت “القناة” قائلة: “مصدر في #القوة_الصاروخية: #قاهر_M2 الباليستي أصاب هدفه في معسكر لجنود سودانيين ومرتزقة جنوب الموسم بـ #جيزان #هنا_المسيرة #اليمن #السعودية”.

وأكدت القناة نقلا عن مصدرها “مصرع وجرح أعداد كبيرة من السودانيين والمرتزقة في الضربة الباليستية على معسكرهم جنوب الموسم بـ #جيزان”.

🚀 #القوة_الصاروخية: مصرع وجرح أعداد كبيرة من السودانيين والمرتزقة في الضربة الباليستية على معسكرهم جنوب الموسم بـ #جيزان

#اليمن #السعودية — هنا المسيرة (@Hona_Almasirah) September 2, 2017

وحتى الآن لم تصدر السلطات الحكومية و قوات التحالف العربي، أي تصريح بخصوص ذلك.

وعادة ما يطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن الجيش السعودي يعلن تصدي منظومة “باتريوت” لها.