نقلت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري حوثيإن القوة الصاروخية (موالية للحوثيين) أطلقت صاروخا باليستيا من طراز قاهر تو. إم. على معسكر لمرتزقة السودان (الموالى لقوات التحالف العربي) والداخل جنوب الموسم بجيزان بالسعودية”.
🚀 عاجل | #القوة_الصاروخية: إطلاق صاروخ باليستي من طراز #قاهر_M2 على معسكر لمرتزقة السودان والداخل جنوب الموسم بـ #جيزان#هنا_المسيرة #اليمن
— هنا المسيرة (@Hona_Almasirah) September 2, 2017
وأضافت “القناة” قائلة: “مصدر في #القوة_الصاروخية: #قاهر_M2 الباليستي أصاب هدفه في معسكر لجنود سودانيين ومرتزقة جنوب الموسم بـ #جيزان #هنا_المسيرة #اليمن #السعودية”.
🚀 مصدر في #القوة_الصاروخية: #قاهر_M2 الباليستي أصاب هدفه في معسكر لجنود سودانيين ومرتزقة جنوب الموسم بـ #جيزان#هنا_المسيرة #اليمن #السعودية
— هنا المسيرة (@Hona_Almasirah) September 2, 2017
وأكدت القناة نقلا عن مصدرها “مصرع وجرح أعداد كبيرة من السودانيين والمرتزقة في الضربة الباليستية على معسكرهم جنوب الموسم بـ #جيزان”.
🚀 #القوة_الصاروخية: مصرع وجرح أعداد كبيرة من السودانيين والمرتزقة في الضربة الباليستية على معسكرهم جنوب الموسم بـ #جيزان
#اليمن #السعودية
— هنا المسيرة (@Hona_Almasirah) September 2, 2017
وحتى الآن لم تصدر السلطات الحكومية و قوات التحالف العربي، أي تصريح بخصوص ذلك.
وعادة ما يطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن الجيش السعودي يعلن تصدي منظومة “باتريوت” لها.
تعليق واحد علي “صارخ حوثي باليستي يستهدف القوات السودانية بـ”جيزان” ومصدر يؤكد سقوط ضحايا وإصابات”
البشير بسلامته عامل زي ملك الأردن وبيأجر الجيش للي يدفع، يا أخينا مدام عندك فائض قوات كده وبتصدر إسترجع حلايب وشلاتين وجنوب السودان. يا جدعان السودان اللي فيه أكبر ثروة حيوانية في أفريقيا، 90% من السودانيين ما قدروش يضحوا السنة دي من غلاء الأسعار!!!
أصلا فضل الجنوب كان ثمن بقاء البشير على الكرسي، وتجميد قضية جرجرته قدام محكمة لاهاي بتهمة جرائم حرب، حد سمع بعد فصل الجنوب من محكمة العدل دي؟
أنا بصراحة كنت فاكره أحسن من السيسي ابن الرقاصة الصهيونية الوسخة، طلع ما يقلش وساخة عنه، و وزير إستثماره اللي عايز يطبع مع إسرائيل فضح الزول.
مين يتحمل دم العساكر دول يا بشير الزفت؟