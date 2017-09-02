وصل يخت الملك الأردني عبدالله الثاني، المعروف بإسم “سارفسا” البالغ طولُه 82 مترا الى مرمريس التركية، حيث تم تزويده بالوقود والمواد الغذائية، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأثار اليخت الذي وصل الى خليج مرمريس عند الظهر، إعجاب السياح المتواجدين الذين سارعوا لإلتقاط الصور مع اليخت.

وأبلغت إدارة الخليج أن اليخت سيتجه في رحلة عبر خليج إيجة. كما لم يذكر المسؤولون إن كان الملك أو أحد من أفراد عائلته على سطح اليخت.

هذا و يعتبر اليخت”سارفسا” واحد من بين أكبر 100 يخت في العالم، حيث يتألف من أربع طوابق، مع صنابير للمياه مطلية بالذهب.حسب ما نقل موقع “هابيرلير” التركي

كما يحتوي اليخت على كافة وسائل الراحة و الرفاهية، بالإضافة لصالة جاكوزي و صالة رياضة، ويعمل على سطحه 20 شخصا.

من جهته، ذكر موقع “عمون” الأردنيّ، أن هذا اليخت ليس للملك عبدالله الثاني، بل إنه للأمير السعودي “فهد بن سلطان”.

وأشار الموقع إلى ان للملك الأردنيّ قارب في العقبة ولا يملك يخوتا في اي بحر.