أصيب عمال البناء في الصين بصدمة بعد اكتشاف نعش يرجع إلى قرون من الزمان، بداخله جثة ذكر محفوظة بشكل جيد للغاية.

واعتقد الباحثون أن الرجل توفي في وقت ما خلال سلالة مينج (1368 حتى 1644) أو سلالة تشينج (1644-1912)، وتم اكتشاف هذا الجثمان في قرية تشيزهو بمقاطعة انهوا بمقاطعة هونان في الصين.

وأكد الباحثون أنه تم استخدام الحجر الجيري والخشب الناعم لبناء نعش له، حفاظا على الجثمان، كما تقول الإدارة الحكومية الصينية للتراث الثقافي إنها تعتقد أن الرجل نبيل أو على الأقل جاء من خلفية غنية، متابعين أن هذا الجثمان ينتمي إلى عائلة تحمل لقب “وانج”.

ووفقا للمسئولين تم اكتشاف موقع الدفن عن طريق الخطأ من قبل حفارة، ويعتقد أن يكون أول جثمان يتم الحفاظ عليه من سلالة مينغ أو تشينغ في تلك المدينة، ووفقا لخبير فإنه يعتقد أن نسيج التابوت والقبر ساعد على إبقاء الجثة سليمة نسبيا.

وقد توقفت أعمال التشييد في موقع العمل منذ ذلك الحين، وطالبت إدارة التراث الثقافي من الشركة تعليق الأعمال إلى أجل غير مسمى.بحسب “ديلي ميل” البريطاني