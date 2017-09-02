تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تظهر صدمة الداعية المصري عمرو خالد أثناء رمي الجمرات بعد ان تحداه احد الحجاج ورفع شعار “رابعة” أثناء التقاط صورة معه.

وبحسب الصورة المتداولة الذي رصدتها “وطن”، فقد تقدم احد الحجاج الشباب ليلتقط صورة مع الداعية عمرو خالد إلا انه فاجأه برفع شعار “رابعة” مما أثار دهشته واستياؤه حيث ظهرت على وجهه آثار الدهشة والغضب.

هو ابليس زعل انى رجمته وبعتك تعمل كده هو ده الاتفاق برضه ؟ ده انا مارضيتش اضرب الحجارة فيه ورميتها بعيد نزل ايدك انا كده مش هارجع #مصر pic.twitter.com/8eWwkdLAlJ — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) September 2, 2017

وكان الداعية عمرو خالد قد أثار استياء رواد مواقع التواصل وجعلوه مثار سخرية على إثر تداول ناشطون بثه مقطع فيديو خلال تواجده في الحرم المكي لتأدية فريضة الحج وهو يدعو لمتابعي صفحته على “فيسبوك”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وسعيا وراء جذب المتابعين عبر صفحاته استثنى الداعية عموم المسلمين من دعواته وخصصها لمتابعيه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”.

وقال “خالد” في الفيديو المنشور موجها حديثه لمتابعيه: “وأنا زي ما انتم شايفين محرم حاجج على الله أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى”.

وبدأ “خالد” دعائه متصنعا البكاء والتأثر مستدبرا الكعبة قائلا: ” يا رب يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء إرض عن كل الشباب والبنات اللي معانا على هذه الصفحة.. اللهم ارض عنا.. اللهم ارزقني الإخلاص ..اللهم تقبل حجتي”.