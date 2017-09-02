نشرت موقع “شؤون عربية” عبر صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لأحد الشباب الإماراتيين قام بإجراء عمليات “تجميل” ليصبح شبيها لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقل “شؤون عربية” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شاب إماراتي يقوم بعمليات تجميل ليصبح على شكل شيطان العرب محمد بن زايد!”.

شاب إماراتي يقوم بعمليات تجميل ليصبح على شكل شيطان العرب محمد بن زايد! pic.twitter.com/eZH6LqzIGL — شؤون عربية (@Arabaffairstv) September 2, 2017

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وشبيهه، مؤكدين بأن ما اجراه الشاب الإماراتي هو عملية “تقبيح” وليست تجميلا، متعوذين من الله من الاثنين “الاصل والوكيل” على حد قولهم.

نعوذ بالله من الاثنين،الأصيل والوكيل — ميسرة ميسرة (@maisarah2468) September 2, 2017

الحمير على دين وكلاء المحتلين — هولمز (@1Deffenc) September 2, 2017

https://twitter.com/shariluk_hulimi/status/903876040145195008

هذي يسمونها عملية تقبيح — مدرعم (@QatarRmah) September 2, 2017