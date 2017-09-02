نشرت موقع “شؤون عربية” عبر صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لأحد الشباب الإماراتيين قام بإجراء عمليات “تجميل” ليصبح شبيها لولي عهد .

 

وقل “شؤون عربية” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شاب إماراتي يقوم بعمليات تجميل ليصبح على شكل شيطان محمد بن زايد!”.

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا على محمد بن زايد وشبيهه، مؤكدين بأن ما اجراه الشاب الإماراتي هو عملية “تقبيح” وليست تجميلا، متعوذين من الله من الاثنين “الاصل والوكيل” على حد قولهم.

 

https://twitter.com/shariluk_hulimi/status/903876040145195008

 