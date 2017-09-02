تُكثف مباحث “البحيرة” بمصر، جهودها لكشف غموض جريمة مروّعة، هزّت عزبة “الحاوي” التابعة لقرية “منسية بسيوني” بدائرة مركز كفر الدوار، أول أيام العيد، حيث عثر الأهالي على 4 جثث لفلاح وزوجته و نجليه مذبوحين، داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وكشف أحد جيران المجني عليه أنه وأبنائه قاموا بأداء صلاة الفجر جماعة بالمسجد ولم يَرَهُم أحد في صلاة عيد الاضحى، مضيفاً أن بداية اكتشاف الحادث كانت بعد صلاة العصر عند قدوم أحد أقارب زوجة المجني عليه لتقديم التهنئة بالعيد .

وأشار جار المجني عليه لليوم السابع، الى أن قريب زوجة المجني عليه ظل يطرق باب المنزل لفترة طويلة حيث لم يرد عليه أحد، لافتاً إلى أنه قام بسؤال جارهم بالمنزل عن أم “مصطفي” وزوجها وأبنائها حيث قالوا له أنهم لم يروا أحد منهم طوال يوم العيد وعاود الاتصال بهم علي الهواتف المحمولة الخاصة بهم و لم يرد أحد .

واوضح أن قريب “أم مصطفى” قفز من على سور المنزل الخارجي، حيث كانت المفاجاة بعثوره عليهم مذبوحين وسط بركة من الدماء.

على إثرِ ذلك حضر أهالي العزبة و تم إبلاغ مركز الشرطة بالحادث.

ويؤكد الجــار أن المجني عليه وأبنائه و زوجته كانوا يتمتعون بحسن الخلق و السمعة بين أهالي العزبة وليس لديهم مشكلات مع أحد .