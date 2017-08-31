ترفع أسرة تحرير “وطن” اسمى آيات التهنئة والتبريك لكافة المسلمين في أنحاء الأرض بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات.

وتنتهز “وطن” هذه المناسبة لتشكر جميع قرائها سواء اتفقوا معها أو انتقدوها، آملين من الله أن يأتي عيد الأضحى القادم عليكم وقد زال الظلم وساد العدل وتحررت الأوطان من كل أشكال الاستعمار وساد السلام في فلسطين والعراق واليمن وسوريا وليبيا ومصر وبورما، وبقية الأقطار العربية.

وتذكّر “وطن” قرائها بالدعاء للمسلمين المكلومين والمشرّدين في بورما، الذين يلاحقهم البوذيون قتلاً وحرقاً وسط صمت عالمي مطبق.

اللهم اعد للأمة الاسلامية عزها..

كل عام وأمهات الشهداء وأسرهم بكل خير..

كل عام وأسر الأسرى بكل خير, فك الله أسرهم ونصرهم على من عاداهم..

وكل عام وجميعكم بخير.