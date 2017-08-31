أكد مصدر رفيع في حركة أنصار الله الحوثية أن القوة الصاروخية “للجيش واللجان الشعبية” أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لقناة “العالم” الإيرانية أن الصاروخ الباليستي استهدف قاعدة عسكرية في أبوظبي.

وكانت وسائل إعلامية متعددة تناقلت نبأ استهداف أبوظبي بصاروخ باليستي من قبل الحوثيين بينما نفت أخرى تلك الأنباء.

وما يؤكد صحة هذه الأنباء هو الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” قبل أن تعود وتقوم بحذفه.

وقالت الوكالة في خبرها المحذوف: ” تمكنت قوات الدفاع الجوي مساء الأربعاء الموافق 30أغسطس/تموز 2017 من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات باتجاه ميناء زايد في إمارة أبو ظبي ، حيث جرى اعتراضه وتدميره دون وقوع أي أضرار”.

وتعد هذه سابقة في تحول الاهداف بالنسبة للحوثيين، فقد شهدنا منذ بداية الحرب قيام الحوثيين بإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الاراضي السعودية فقط، وهو الامر الذي يعني بأن أبو ظبي أصبحت في مرمى الصواريخ الحوثية.