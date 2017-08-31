أفاد موقع “خبر ٧” التركي، اليوم الخميس، عن تجنيد الرئيس الأسبق للائتلاف السوري المعارض، أحمد الجربا، لـ 3 آلاف مقاتل عشائري لصالح تنظيم “ب ي د” الإرهابي، وذلك بتوجيه من محمد دحلان المقرب من الإمارات وإسرائيل.

وأوضح الموقع أن هدف الجربا شن هجوم على محافظة إدلب، كبرى معاقل المعارضة السورية، بعد انتهاء عملية الرقة الواقعة بقبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد أن دحلان عقد اتفاقا مع الولايات المتحدة عبر الجربا، بضم 3 آلاف مقاتل لصفوف تنظيم “ب ي د”، الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية.

وأشار إلى أن الجربا أنشأ مقرا لقواته في محافظة الحسكة السورية، بهدف الاعداد للهجوم على إدلب.

وكان دحلان عقد لقاء مع وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج، ورئيس المخابرات علي مملوك، في العاصمة المصرية القاهرة صيف 2016، تعهد خلاله بتكفل أعباء ومصاريف عملية احتلال مدينة حلب، بحسب الموقع.

ووفقا للموقع، قدمت الإمارات للنظام السوري مبلغ 1.5 مليار دولار عبر وسيطها دحلان، عقب سيطرته على مدينة حلب بعد حصار استمر 8 أشهر.

وشددت على أن دحلان يخطط لمشروع في إدلب، يشبه ذلك الذي طبّق في حلب.

وتتمثل خطة وهدف دحلان من مشاريعه، تقويض دور الائتلاف السوري المعارض، وإنشاء كتلة جديدة ترعاها مصر والإمارات والسعودية.