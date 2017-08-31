أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أن حكومة قطر عملت بطريقة فعالة لحماية الاقتصاد والمصارف المحلية في مواجهة العقوبات التي تفرضها عليها دول عربية أخرى.

وقال محمد القرشي في بيان بعد أن قاد فريقا من صندوق النقد الدولي في زيارة للدوحة استمرت أسبوعا “خففت عمليات ضخ السيولة التي قام بها البنك المركزي القطري وزيادة ودائع القطاع العام الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك”.

وأضاف “أظهرت ردود الفعل تلك تنسيقا وتعاونا فعالا بين الجهات الحكومية الرئيسية”.

واوضح “القرشي” أن السلطات عملت سريعا لإيجاد مسارات بديلة للتجارة التي تعطلت بسبب العقوبات ومصادر جديدة لإمدادات الغذاء، مما هدأ المخاوف من احتمال حدوث نقص، وذلك وفقا لما نقلته ” CNBCعربية”.

وتوقع أن يتراجع النمو في القطاع غير النفطي القطري إلى 4.6% في 2017 من 5.6% في 2016

وأضاف قائلا: “على المدى البعيد، يمكن لهذا الشرخ الدبلوماسي أن يؤذي الاقتصادات الخليجية الأخرى إلى جانب قطر”.

وقال إن جهود قطر قد تسارعت لتنويع المستوردات والتمويل الخارجي وتعزيز عملية التصنيع الغذائي الداخلي.