في واقعة جديدة تعكس انحطاط الإعلام السعودي، وصفت صحيفة “عكاظ” المسلمين “الروهينغا” في ميانمار الذين يتعرضون لأبشع إبادة في العصر الحديث بـ”المتمردين”.

وقالت الصحيفة في خبر لها تحت عنوان: ” 71 قتيلا حصيلة هجوم المتمردين الروهيغا في بورما” قبل أن تقوم بحذفه: ” أعلنت السلطات البورمية مقتل 71 شخصا من رجال الشرطة وأفراد الروهينغا في ولاية راخين بغرب بورما، بعدما هاجم مسلحون من هذه الأقلية المسلمة عددا من المراكز الحدودية في أعمال عنف غير مسبوقة منذ أشهر”.

وتابعت الصحيفة خبرها قائلة: ” أعلن قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ على صفحته على موقع “فيسبوك” أن “العسكريين ورجال الشرطة يقاتلون معا ضد الإرهابيين البنغاليين”، مشيرا إلى مقتل 71 شخصا.

يشار إلى انه وبالبحث عن الخبر عبر محرك البحث “جوجل” اتضح بأن الصحيفة قامت بحذفه من على موقعها دون أن تعمل على حذفه من محركات البحث على الشبكة العنكبوتبة.

من جانهم، شن مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على الصحيفة واصفين إياه بالصحيفة “القذرة”، في حين اكد الكثير من المغردين السعوديين بان هذا الإعلام لا يمثلهمن معربين عن كامل تضامنهم مع المسلمين “الروهينغا”.

ما هذا السقوط؟!#عكاظ الزور والفجور تصف المسلمين الروهينغا الذين يُبادون على يد #الإرهاب_البوذي بـ(المتمردين) !!! افضحوا هذه الصحيفة القذرة pic.twitter.com/7LyQ4LNIB9 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 30, 2017

الشيوخ العُزّل والنساء والأطفال الضعفاء يهربون حفاة عراة ويقتلون بالذبح كالشياه

وتقول عنهم عكاظ متمردين

إعلامنا #لايمثلنا ✋ pic.twitter.com/LUNKi91Erv — °` نجلاء 🇸🇦 (@alNjla11) August 30, 2017

عكاظ تصف الضعفاء الهاربين من القتل بالمتمردين ، لم ولن نستغرب لإننا نعلم أن هذه الصحف خبيثة تعمل مع الأعداء#عكاظ_تصف_الروهينغيا_بالمتمردين pic.twitter.com/1ruzgWZhYr — مُكافح الليبرالية (@KSA8OO) August 31, 2017

أي عهرٍ وصل له الإعلام السعودي

صحيفة عكاظ تصف مسلمي الروهينجا بـ "المتمردين" لتعطي مبررا لقتلهم وذبحهم!؟ pic.twitter.com/oTRu3Ex2kW — #الإمارات_الان (@Emirates_now) August 30, 2017

#مسلمي_الروهنجيا بما يمارس عليهم من قتل وحرق وتهجير،،يعتبروا متمردين يا صحيفة عكاظ #السعودية بل انتي مقر اجتماع الابالسة الفجار خونة #امتي — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) August 31, 2017