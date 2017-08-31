في واقعة جديدة تعكس انحطاط الإعلام السعودي، وصفت صحيفة “” في ميانمار الذين يتعرضون لأبشع إبادة في العصر الحديث بـ”المتمردين”.

 

وقالت الصحيفة في خبر لها تحت عنوان: ” 71 قتيلا حصيلة هجوم المتمردين الروهيغا في بورما” قبل أن تقوم بحذفه: ” أعلنت السلطات البورمية مقتل 71 شخصا من الشرطة وأفراد الروهينغا  في ولاية راخين بغرب بورما، بعدما هاجم مسلحون من هذه الأقلية المسلمة عددا من المراكز الحدودية في أعمال عنف غير مسبوقة منذ أشهر”.

 

وتابعت الصحيفة خبرها قائلة: ” أعلن قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ على صفحته على موقع “فيسبوك” أن “العسكريين ورجال الشرطة يقاتلون معا ضد الإرهابيين البنغاليين”، مشيرا إلى مقتل 71 شخصا.

 

يشار إلى انه وبالبحث عن الخبر عبر محرك البحث “جوجل” اتضح بأن الصحيفة قامت بحذفه من على موقعها دون أن تعمل على حذفه من محركات البحث على الشبكة العنكبوتبة.

 

من جانهم، شن مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على الصحيفة واصفين إياه بالصحيفة “القذرة”، في حين اكد الكثير من المغردين السعوديين بان هذا الإعلام لا يمثلهمن معربين عن كامل تضامنهم مع المسلمين “الروهينغا”.

 

 

 

 

 